下半年誰會好 財報龍虎榜見真章

【文／楊璧如】

邁入Q3的第2個月，照往例上半年營運績效就將全數底定。截至7月31日，已有83家公司將會計師簽證的季報數據上傳至公開資訊觀測站。從已公布季報數據來看，因為2020年新冠疫情發生初期，全球各地陸續封城停工，經濟活動瞬間凍結，當期業績表現多數不佳，比較基期偏低，以致多數公司今年Q2獲利出現年增，去年下半年起，經濟活動逐漸重啟，報復性消費造成許多產業的拉貨潮延續至今，觀察原物料報價走升態勢維持、運價呈現一波波的調升，業績均較2020年明顯增長。

與去年相較，多數公司業績表現均有成長，但成長步調是否能持續？此時我們就以季的角度來看，可發現去年Q2不論是傳產的鋼鐵、造紙等，或是科技的記憶體等原物料報價漲勢延續、運價持續飆升，WFH趨勢成形，相關運用與宅經濟帶起的物流需求暴增。

而半導體在新舊應用大增，加上車市復甦的追加拉貨，不論是晶圓代工或封測產能吃緊，也多次調漲代工價格，IC設計業也因應上游原料漲價而將成本轉嫁，產量與售價俱揚下，這些產業公司Q2業績成長動能皆有加速。

大立光季報表現不佳

但仍有季報成績表現欠佳的公司，其中前股王大立光（3008）雖然上半年EPS61.71元，獲利居台股之冠，不過Q2毛利率、獲利表現不佳，目前智慧手機終端需求出現雜音，讓Q3傳統旺季添變數，內、外資多偏保守看待後續。此外，Q2本土疫情爆發至今，警戒級數雖有調降，但Q2多數本土企業均受到疫情衝擊，又以內需產業為甚，例如寶雅（5904），在工作分流、稼動率降低之下，公司Q2業績成長落入不繼；此外，太陽能下游公司如達能（3686）則受制於上游原料高張，苦於成本難以有效轉嫁，至今仍難轉盈。

多數公司經會計師審核通過的Q2數據仍未公告，歸納已公布數據公司的狀況，可推測出今年上半年有多次漲價，且Q2仍調漲的產業個股季報表現應會跟隨正向的產業趨勢，WFH受惠族群在Q2三級警戒下，應有更亮眼的表現。