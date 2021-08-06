快訊

不否認赴陸發展！福原愛受訪害江宏傑被譙「垃圾前夫」

8萬人當心錯過莫德納！第六輪破百萬人想打高端

下半年誰會好 財報龍虎榜見真章

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／楊璧如】

邁入Q3的第2個月，照往例上半年營運績效就將全數底定。截至7月31日，已有83家公司將會計師簽證的季報數據上傳至公開資訊觀測站。從已公布季報數據來看，因為2020年新冠疫情發生初期，全球各地陸續封城停工，經濟活動瞬間凍結，當期業績表現多數不佳，比較基期偏低，以致多數公司今年Q2獲利出現年增，去年下半年起，經濟活動逐漸重啟，報復性消費造成許多產業的拉貨潮延續至今，觀察原物料報價走升態勢維持、運價呈現一波波的調升，業績均較2020年明顯增長。

與去年相較，多數公司業績表現均有成長，但成長步調是否能持續？此時我們就以季的角度來看，可發現去年Q2不論是傳產的鋼鐵、造紙等，或是科技的記憶體等原物料報價漲勢延續、運價持續飆升，WFH趨勢成形，相關運用與宅經濟帶起的物流需求暴增。

而半導體在新舊應用大增，加上車市復甦的追加拉貨，不論是晶圓代工或封測產能吃緊，也多次調漲代工價格，IC設計業也因應上游原料漲價而將成本轉嫁，產量與售價俱揚下，這些產業公司Q2業績成長動能皆有加速。

大立光季報表現不佳

但仍有季報成績表現欠佳的公司，其中前股王大立光（3008）雖然上半年EPS61.71元，獲利居台股之冠，不過Q2毛利率、獲利表現不佳，目前智慧手機終端需求出現雜音，讓Q3傳統旺季添變數，內、外資多偏保守看待後續。此外，Q2本土疫情爆發至今，警戒級數雖有調降，但Q2多數本土企業均受到疫情衝擊，又以內需產業為甚，例如寶雅（5904），在工作分流、稼動率降低之下，公司Q2業績成長落入不繼；此外，太陽能下游公司如達能（3686）則受制於上游原料高張，苦於成本難以有效轉嫁，至今仍難轉盈。

多數公司經會計師審核通過的Q2數據仍未公告，歸納已公布數據公司的狀況，可推測出今年上半年有多次漲價，且Q2仍調漲的產業個股季報表現應會跟隨正向的產業趨勢，WFH受惠族群在Q2三級警戒下，應有更亮眼的表現。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2021/8/6 No.1261】

相關新聞

滾動式套息操作 一套資金短打接力賺不停

專業的投資者都會把握每年的除息行情時間來滾動式操作，而這種「套息」操作，簡單說就是用同一筆資金，多次參與個股的除息行情，來達成資金使用上的最大化。

晶片需求大爆發 全球缺貨危機才剛開始

雖然全球汽車業晶片缺貨情況已減緩，但原來晶片危機不僅沒有結束跡象，甚至可能從現在起才剛開始，晶片危機正從傳統汽車業擴散到其他產業，就連蘋果、特斯拉都開始感受到晶片供應壓力。

被動元件迎新藍海 12強錢景佳 後勢不容小覷

被動元件產業陷入2年低潮後，今年在疫後數位經濟成長下，5G、伺服器、車用應用大增，產業再迎新藍海，隨著市場需求持續增加，哪些個股值得您追蹤關注？

通膨時代新布局 營建 資產 原物料勢不可當

雖然新冠疫情持續干擾全球景氣復甦，但在全球央行持續寬鬆的效應下，今年堪稱是通膨效應起飛的一年，面對通膨來襲，萬物起漲，投資人該怎麼布局才能成為贏家？

下半年誰會好 財報龍虎榜見真章

接下來若想精準的掌握盤勢，不妨把季報與半年報做整合，透過層層比對，相信對於接下來操作方向的掌握能有更大的勝算。 搶先報No.1》季報、半年報會說話 搶先報No.2》層層把關，精英股出列 搶先報No.3》金融是多頭最後一塊拼圖

多空兩個世界 轉折將至？彎道超車機會來了

市場專家對後市看法分歧，個股多空激戰，不只台股如此，國際股市也出現同樣的情況！這是否意味關鍵轉折將至？本單元將從華爾街專家、上市櫃公司大老闆看法、股價強弱變化的角度切入，帶你探索多空交戰下的契機，接下來，讓你的財富在彎道超車的機會就將來臨！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。