生科ETF 基金危機總動員 相關商品長線樂觀可期

【文／馮志源】

新冠疫情自2020年以降肆虐蔓延全球，一度引爆全球股、匯、債市及大宗原物料市場的恐慌市場情緒，然而生物科技基金反而挾著特殊產業成長特性，低景氣循環連動度與新冠疫苗成功研發而成為避險明燈，相關類股及基金績效表現搶眼。

高齡社會趨勢成形

全球人口老化、慢性疾病盛行等超高齡社會趨勢成形，加上醫學科技一日千里，人類對於創新疾病治療需求逐漸多元，全球再生醫學、細胞治療公司總數不斷攀升，基因治療的市場規模也持續擴大。根據Global Market Insights統計，全球生技產業市場2020年總產值已高達近5000億美元，涵蓋面包括生物製藥、生物工程、組織工程與再生醫學、基因轉殖，以及生物資訊學等，預估2027年市場規模將鉅幅成長近倍至9500億美元，年複合成長率為9.4%。

此外，全球生技2020年相關投資金額高達130億美元，基因、蛋白質組學等技術創新，以及COVID-19疫苗相關研發，強勁帶動全球生技的成長動能，並促進治療性蛋白質及其他藥物研發的投資，慢性病普及率上升推動了藥物開發的需求，愈來愈多使用生物技術開發的治療性蛋白質及其他藥物，亦促使生物製藥年複合成長率高達9.2%。

NBI表現超級亮眼

根據美國約翰霍普金斯大學（JHU）統計，截至7月26日止，全球新冠肺炎確診人數已逼近2億人，死亡人數也已正式突破423萬人大關，是人類有史以來規模最大的公衛危機，各國政府一度不知所措，全球恐慌情緒雖一度蔓延，但生物科技基金明顯相對抗跌，主要是生技基金長期以來即與景氣關連度相對較低，特別是在空頭市場下極具防禦性，自2008年全球金融海嘯後，生技基金即展現其強勁韌性。

根據理柏（Lipper）統計，生物科技與醫藥護理類股的重要指標─那斯達克生技指數（NBI），過去累計10年（2011～2020年）締造將近410%總報酬率，不僅大幅超越S&P 500指數的199%、道瓊工業指數的164%，NBI生技指數過去10年平均年化報酬率更高達近18%，也遠優於S&P 500指數的11.6%與道瓊工業指數的10.2%，截至今年7月26日止，NBI生技指數今年以來漲幅亦已近10%。