快訊

網球／年度金滿貫夢碎 約克維奇四強不敵澤瑞夫

公民科難題解析／法律題超多、時事大題組 口罩題有陷阱解答看這

生科ETF 基金危機總動員 相關商品長線樂觀可期

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／馮志源】

新冠疫情自2020年以降肆虐蔓延全球，一度引爆全球股、匯、債市及大宗原物料市場的恐慌市場情緒，然而生物科技基金反而挾著特殊產業成長特性，低景氣循環連動度與新冠疫苗成功研發而成為避險明燈，相關類股及基金績效表現搶眼。

高齡社會趨勢成形

全球人口老化、慢性疾病盛行等超高齡社會趨勢成形，加上醫學科技一日千里，人類對於創新疾病治療需求逐漸多元，全球再生醫學、細胞治療公司總數不斷攀升，基因治療的市場規模也持續擴大。根據Global Market Insights統計，全球生技產業市場2020年總產值已高達近5000億美元，涵蓋面包括生物製藥、生物工程、組織工程與再生醫學、基因轉殖，以及生物資訊學等，預估2027年市場規模將鉅幅成長近倍至9500億美元，年複合成長率為9.4%。

此外，全球生技2020年相關投資金額高達130億美元，基因、蛋白質組學等技術創新，以及COVID-19疫苗相關研發，強勁帶動全球生技的成長動能，並促進治療性蛋白質及其他藥物研發的投資，慢性病普及率上升推動了藥物開發的需求，愈來愈多使用生物技術開發的治療性蛋白質及其他藥物，亦促使生物製藥年複合成長率高達9.2%。

NBI表現超級亮眼

根據美國約翰霍普金斯大學（JHU）統計，截至7月26日止，全球新冠肺炎確診人數已逼近2億人，死亡人數也已正式突破423萬人大關，是人類有史以來規模最大的公衛危機，各國政府一度不知所措，全球恐慌情緒雖一度蔓延，但生物科技基金明顯相對抗跌，主要是生技基金長期以來即與景氣關連度相對較低，特別是在空頭市場下極具防禦性，自2008年全球金融海嘯後，生技基金即展現其強勁韌性。

根據理柏（Lipper）統計，生物科技與醫藥護理類股的重要指標─那斯達克生技指數（NBI），過去累計10年（2011～2020年）締造將近410%總報酬率，不僅大幅超越S&P 500指數的199%、道瓊工業指數的164%，NBI生技指數過去10年平均年化報酬率更高達近18%，也遠優於S&P 500指數的11.6%與道瓊工業指數的10.2%，截至今年7月26日止，NBI生技指數今年以來漲幅亦已近10%。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2021/7/30 No.1260】

相關新聞

內資覺醒當家 櫃買9檔壓寶股不容小覷

如果說這兩年台股有什麼最大的轉變？內資覺醒、內資主導盤勢，絕對是行家操盤必掌握的重點！而對照最近投信、自營商兩大內資法人買超的口袋名單，有9檔壓寶股值得您追蹤觀察。

多空兩個世界 轉折將至？彎道超車機會來了

市場專家對後市看法分歧，個股多空激戰，不只台股如此，國際股市也出現同樣的情況！這是否意味關鍵轉折將至？本單元將從華爾街專家、上市櫃公司大老闆看法、股價強弱變化的角度切入，帶你探索多空交戰下的契機，接下來，讓你的財富在彎道超車的機會就將來臨！

IC設計供不應求 類比 車用 物聯網強強滾

在新冠疫情延燒下，過去一年所創造出來的新商機，將使得半導體產業欲小不易，其中，IC設計也因為遠距、教育、車用…等產業需求不墜下，未來整個IC族群將熱鬧滾滾。

利用稅制吃大戶豆腐 除息搶賺22檔優質高殖利率

往年除權息行情帶來的強勢還有價差的獲利空間，讓投信、銀行與壽險等投資機構皆會在除權息前後全力做多，投資人應跟隨法人腳步積極參與除權息行情，順勢搶賺一波。

生科ETF 基金危機總動員 相關商品長線樂觀可期

從新冠疫情肆虐全球開始，生物科技相關基金反而成為投資避風港，未來在生技市場規模持續擴大，生物相關基金及ETF等金融商品績效表現長期表現樂觀可期，值得投資人持續關注。

當家王牌 高檔不怕！台股操作懶人包

國際市場擔憂Delta病毒案例飆升，恐影響經濟復甦，台股位處高檔，近期也隨國際股市震盪加劇，未來如何操作與選股也成投資人最頭痛的功課，誰會是台股下波行情的當家王牌呢？台股操作懶人包，讓您不管行情怎麼走，投資布局都能有所本，不再心慌慌。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。