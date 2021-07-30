利用稅制吃大戶豆腐 除息搶賺22檔優質高殖利率

【文／蔡明翰】

長線股市走勢仍以經濟發展為最主要的影響指標，但由過去的經驗觀察，台股走勢在每年的特定時點多會出現相對強勢的表現，因此，在操作上把握這些相對強勢的時間點，適度的拉高持股比重，將有助於增加全年的獲利報酬率，我們由近10年台股的表現觀察，第1季的農曆年前後與年底表現相對強勢，分別反映紅包行情與年底作夢行情，另一個強勢時間點落在7月的除權息行情。

隨法人腳步積極參與

但一般投資人在觀察指數表現時多未將指數還原，因此會發現近10年來7月指數上漲機率為60%，表現並未特別亮眼，主要每年因除權息指數蒸發超過400點，但指數也並未因蒸發400點而下跌，隱含著指數在除息時多表現強勢，蒸發點數多能緩步回填，因此將除息指數還原後，7月指數上揚機率高達9成，且平均漲幅達2.8%，為全年指數最強月份。

因此，法人多會把握這個重要時機，在7月時偏多操作，不僅可賺取現金股利，除權息行情帶來的強勢還有價差的獲利空間，投信、銀行與壽險等投資機構皆會在除權息前後全力做多，投資人應跟隨法人腳步積極參與除權息行情。

今年因本土疫情於5月底爆發，5、6月密集的股東會受到疫情影響而延期，7月後才陸續展開，導致今年的除權息行情延後，加上近期美國通膨持續高於預期，促使Fed將由鴿派轉為鷹派，另外，Delta變種病毒導致歐美疫情升溫，市場對於今年除權息行情熱度有明顯下降的趨勢，但Fed轉趨保守主因經濟復甦速度過快，恐引發失控疑慮，因此Fed必須出面降溫，引導經濟復甦回到應有的軌道之上，絕不會因Fed降溫後導致經濟由復甦轉為衰退。

Delta變種病毒干擾近期經濟復甦，但近期美國快速增加的新增病例多為未曾接種疫苗的人民，顯示疫苗對於變種病毒仍具有一定保護力，並且疫情再增溫將間接激勵歐美的疫苗接種率，預期疫情對於經濟干擾仍相對有限，國際股市仍有望維持多頭創高格局，並且去年雖有疫情壓抑市場需求，但上市櫃企業獲利仍創新高，維持高配息策略下，今年現金股利發放仍將創歷史新高，下半年景氣持續回升之下，今年除權息行情雖延後但不會缺席，在除權息期間拉高持股比重，並選擇績優高殖利率股參與除權息，預期今年績優高殖利率股應可順利輕鬆填息。

稅制對大戶比較不利

在股利所得稅改制後，股利課稅由兩稅合一改為二擇一，投資人可選擇有利於自己的計算方法來做報稅。

兩種計稅方式除了計算公式不同之外，稅率也不太一樣，合併計稅是將股利所得與其他總所得合計後，算出應納稅額，再扣除股利的8.5% 就等於實際要繳納的稅金，而分開計稅則是總所得的應納稅額，加上股利的28%，等於實際應繳納的稅金。