內資覺醒當家 櫃買9檔壓寶股不容小覷

【文／陳威良】

外資去年全年賣超台股集中市場5395億元，打破歷年來單一年度最高賣超紀錄，不過大盤指數並未因此弱勢，反倒大漲2735點；今年至今不過近7個月，外資繼續對台股用力賣超4772億元，直逼去年一整年的賣超金額，不過大盤指數依舊毫無懼色，今年已強力拉升2840點。如果說這兩年台股有什麼最大的轉變？內資覺醒、內資主導盤勢，絕對是行家操盤必掌握的重點！

外資期、現貨做空

就目前來看，外資除了繼續對台股現貨提款，另外在台指期貨的布局，自從去年12月由淨多單轉為淨空單之後，近期空單經常維持在3萬多口的高水位，期、現貨同步做空，即使新台幣升值，外資都像變了心的情人不再回頭，假使美元指數持續轉強，恐怕更會加速外資對台股變現流出。

因此，外資持股比重高的權值股，相對面臨較沉重的籌碼面壓力，如護國神山台積電（2330），外資的持股比由最高80.21%，逐步降低至74.62%，光是去年至今，外資就賣超台積電大約97萬張，如果以1年均價536元計算，光台積電就讓外資提款5200億元。

另外，像是台達電（2308）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、聯電（2303）、華碩（2357）、廣達（2382）…等重量級個股，都可見到外資大量賣超不手軟。所以，外資呼風喚雨、隻手遮天的時代已過去，外資調高目標價，未必讓股價平步青雲飆漲；外資下重手調降目標價，股價也不見得就此低頭。

台股進入內資當家的新局面，看大抓小、跟緊內資壓寶的主流股，更能讓操作節奏與盤面波動一致。就像最近大盤衝不過萬八險關，拉回到月、季線之間整理，看似轉弱無力再攻，但以中小型股掛帥的櫃買指數卻持續創高，表現更勝一籌，主要就是受惠投信、自營商連手加碼買進。

以過去1個月來看，櫃買類股表現最佳為化工，漲幅達30.48%，其次是鋼鐵，漲幅亦有22.5%，再來則是電機機械，漲幅達10.69%，表現都遠甩大盤0.9%的漲幅，多數類股皆有不錯的正報酬表現；而最近1週，漲勢最佳依序為鋼鐵、電子通路與光電，不論是傳產或電子中小型股，持續呈現良性輪漲。對照最近投信、自營商兩大內資法人買超的口袋名單，可說是英雄所見略同，有9檔標的同時被鎖定拉抬，讓我們來看看是哪些個股擁有內資法人共識度。