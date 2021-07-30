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IC設計供不應求 類比 車用 物聯網強強滾

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／李冠嶔】

受到Delta病毒影響，全球COVID-19疫情確診人數再度攀升，但在歐美各國疫苗覆蓋率提高，確診後死亡率降低，經濟步上復甦之路。去年遠端工作、教育衍生出的「新常態」；今年汽車市場缺晶片，部分車廠減產停工。美中科技業的衝突也沒因新總統拜登而減緩，都是讓半導體上游產業出現供不應求的主因。

德儀擴產成熟製程

過去汽車產業以及時化生產技術（Just in time）聞名，需要多少晶片才下訂，在這次疫情下成為最大受害者。遠端工作所需的伺服器、網通晶片毛利率比汽車晶片高，產能被挪用。美國中古車平均價格，較去年新冠疫情爆發前水準飆漲逾40%。全球類比IC龍頭與車用晶片大廠德州儀器（Texas Instruments），日前雖然釋出略微保守展望，庫存天數111天低於法人預期的130～190天，但券商仍看好毛利率攀升至67.2%，與6月30日花9億美元從美光（Micron）買下位於猶他州Lehi的12吋廠，未來將透過65奈米、45奈米製程生產德儀的類比與嵌入式處理產品，必要時跨入更先進的製程。

全世界排名前10名的IC設計大廠聯發科（2454）、瑞昱（2379）在車電耕耘已久，聯發科2019年初推出車載晶片品牌Autus，產品主要與先進駕駛輔助系統（ADAS）、毫米波雷達有關。今年6月中向美國加州聯邦地方法院遞狀提起2件訴訟，主張恩智浦所製造並進口美國販售的多款晶片，侵害關於「設計、結構、電源線產品操作、溫度感測器和無線設備訊號處理」的5項專利。

車用營收占比攀升

恩智浦下游客戶，如安富利（Avnet）、艾睿（Arrow）、馬牌（Continental）和博世（Bosch）等知名汽車零組件供應商同列被告。美國國際貿易委員會（ITC）7月已開始調查，馬牌表示，如果聯發科勝利，「多數美國汽車生產將停擺至少1年」。

瑞昱在ADAS領域早有布局，在2011年加入主導全球汽車產業乙太網路技術的開放聯盟（OPEN Alliance），並成為該聯盟16家技術推廣者之一，同時也是4家擠進推廣小組的半導體廠的其中1家（另外3家為瑞薩、恩智浦與博通）。

摩根大通看好5G推動聯網需求增加，有利瑞昱獲利躍進，車用營收占比預計將以每年1%成長率持續增長，預估2024年占比將達4%。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2021/7/30 No.1260】

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