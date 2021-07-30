多空兩個世界 轉折將至？彎道超車機會來了

【文／林明謙】

最近市場有樂觀看好者，也有悲觀看法者，在多空雜音交戰下，投資人該怎麼操作呢？讓我們來針對近期股東會展望及大老闆對未來看法做個彙整，看看誰樂觀？誰悲觀？了解下半年的未來走勢與變數，看看這又將會牽動哪些族群及個股？投資人在進入下半年這個十字路口時，大方向上又該怎麼觀察與操作？

台積電、聯電、鴻海

電子股龍頭看好下半年

首先來看台積電（2330）股東會，會中台積電表示看好日本材料研發能力，因此在日本成立筑波研究所，主要會對後段3D IC先進封裝技術開發有很大幫助。而先前法說會已對外說明今年不含記憶體的半導體產值將成長17%，晶圓製造產值將成長20%，台積電有信心超越產業平均的20%，並且進一步提到，雖然下半年有許多不確定性，不過，台積電獲利仍將持續成長，維持全年美元營收可成長超過20%不變，並有信心準備迎接未來幾年持續成長，重點是「未來幾年仍將持續成長」，這就是護國神山的氣魄。

而聯電（2303）股東會中也表示，受惠於疫情加速企業數位轉型，因此看好半導體產能供不應求到2023年，主要是5G、筆電、車用電子等需求將延續到2022年後，但是業界新產能開出要等到2023年，市場需求成長幅度遠大於產能增加速度，因此持續看好未來景氣至2023年，仍然維持先前的看法不變。

鴻海（2317）股東會中，股東關心河南鄭州的洪災，董事長劉揚偉表示對業績影響不大，而全球的缺料問題影響也不大，對下半年營運樂觀以待；持續看好全球電動車產業將迎來高成長期，並以MIH聯盟做為平台，現在已吸引了近1800家廠商加入，未來會先看到關鍵零組件貢獻業績，而整車製造則要等到2023年第4季才會看得到成績；維持2025年毛利率衝到10%的目標，同時要拿下10%的全球電動車產業市占率。

長榮、陽明、萬海

航運法說及股東會失靈

來看一下近期火熱的航運股。雖然航運股近期股東會行情失靈，就算是公司持續樂觀看待下半年的景氣，但股價已經漲這麼多了，很難再公布更樂觀的利多，市場看來看去的利多因素都差不多，因為漲多而雜音多、高處不勝寒，這是很正常的現象，需要一些時間回檔整理一下。