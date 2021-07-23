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除權息操作可長可短 用黑馬股短打 找白馬股長抱

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／鍾國忠】

台股自2021年年初以來，在歐美股市走揚及國內疫情不穩的影響之下，指數常見到大幅震盪整理，所幸近期疫情影響已逐漸好轉，然台股今年以來漲幅約2成，加上今年下半年景氣因去年基期墊高，成長力道已漸趨緩，當指數來到18000點之際，將面對指數漲高風險及寬鬆貨幣的優勢交互影響，指數將處在高檔盤整，但這不代表沒有機會投資，如果用拉長時間投資和基本面支撐保護的角度來持股，仍有機會獲利。

台股已經逐漸進入除權息旺季，近期將開始除權息的鴻海（2317）與台塑（1301）等大型集團股更是市場關切的重點，投資人不妨先觀察大型集團股除權息的走勢，來尋找潛力除權息個股的機會，而本篇將從此角度來分析，希望能幫助大家在低利率當中仍能顧到風險而獲得應有的報酬。

操作可分短期與長期

其實任何一家公司市值本來是不會因除權息而有所變動的，否則每家公司每季都來進行除權息以增加公司的市值就好，如果當一家公司的獲利成長趨緩或衰退，則股價自然而然就不會上漲、甚至會下跌，反之，目前股價不漲，但未來股價還是會有所反映，因此投資人應該以平常心來看待除息股的股價變化。

然而，為何台股常聽到除權息行情影響股價？最主要是持股身分所致，大戶會因所得稅率高而有時得棄權息，但另一方面，有些民眾因較低的稅率或者沒有稅率的問題，此時參與除權息反而可跟上市櫃公司共享獲利果實，因此每年都會有一段短暫股價失真期，但度過這段時間之後，股價就會回到應有的常態走勢，故可從兩大角度分析，一者為短期個股，另一者為不考慮短期股價變化的中長期個股，以下將分別扼要說明。

近一週即將除權息個股》近期台股進行拉回整理，短期間資金買盤將無從可去，不妨留意即將除權息的個股走向，以下針對部分重要指標公司進一步分析。

台塑集團股：每年該集團個股的除權息行情都是市場矚目焦點。今年因疫情因素，所以除權息日期較以往遞延，台塑預計7月30日除息2.4元，南亞（1303）則在7月28日除息2.4元，兩者都是同樣的股息，但南亞的股價卻約低於台塑股價1成多的幅度。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2021/7/23 No.1259】

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