快訊

World Gym又傳確診案例 內湖店兼職有氧老師染疫

股 債 匯板塊挪移 財報愈樂觀 操作愈要謹慎

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／阮文非】

儘管許多人仍擔心新冠肺炎、尤其變種病毒為全球經濟帶來不確定性因素，但英國首相強生在疫情回升下仍準備解除封鎖，他的話很符合實際狀況，就是「解封是沒辦法的事」，因為經濟不可能無限期的封鎖下去，大家未來只能學習與病毒共存。

在各國陸續解除封鎖之際，全球經濟今年來不斷轉強，是帶動企業獲利成長的最好環境。目前從美股到全球股市的兩大利空，是股價已衝上天，但市場的樂觀預期卻到外太空。不管經濟再好，企業獲利再強，若令市場失望，最終股價還是抵抗不了地心引力。

現在正是美國第2季財報「旺報」進行當中，根據路孚特IBES的調查預估，市場對上半年獲利年增率，從1月時預估的45%已往上調高至65%，為2009年以來最大增幅。歷來企業獲利較市場預估值高出約3%～5%之間，但根據FactSet資料，過去4季的獲利較市場預估高出逾12%～逾28%之間，平均值為18%。因此，開始有人懷疑第2季財報是否還能繼續大幅高於市場預期。

獲利難反映經濟實況

標準普爾500企業第1季每股獲利合計49美元、年增52%，目前市場預估第2季45美元，獲利合計金額低於第1季。在外界預期美國經濟第2季年增9%、表現比第1季年增6.4%來得更強的情況下，實際的獲利金額是無法反映經濟實況的。

若依照過去4季獲利實際較市場預估高出至少12%來看，第2季實際獲利金額也只是略高於50美元，只跟第1季差不多。若以高於預估的逾28%計算，獲利金額就差不多是58美元，但若以市場對第2季經濟成長率的預測明顯高於第1季表現來看，這個獲利金額還是未能反映經濟實況。

最近從美股到台股已出現創新高或衝上多年高點後，往往出現大幅震盪的走勢，這可能是目前投資人需要注意的地方，除了財報好壞外，還得注意市場目前的氛圍，因為在投資人期待愈高的情況下，就愈需要有實質的利多來支撐。按照目前的市場預期，市場對經濟前景過度樂觀，企業獲利就算表現再好，在股市因過度樂觀而漲翻天之下，很難再找到更大的利多來撐著。

近期已公布的主要企業第2季每股獲利，耐吉年增82%，Kroger和好市多各年增18%，甲骨文年增17%，聯邦快遞打平。以此來看，第2季財報要支撐目前美股水準實在有點難度，相較之下，今年歐洲乃至新興市場的企業獲利成長表現可望超越美國。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2021/7/23 No.1259】

相關新聞

當家王牌 高檔不怕！台股操作懶人包

國際市場擔憂Delta病毒案例飆升，恐影響經濟復甦，台股位處高檔，近期也隨國際股市震盪加劇，未來如何操作與選股也成投資人最頭痛的功課，誰會是台股下波行情的當家王牌呢？台股操作懶人包，讓您不管行情怎麼走，投資布局都能有所本，不再心慌慌。

股 債 匯板塊挪移 財報愈樂觀 操作愈要謹慎

目前從美股到全球股市，可說是股價已衝上天，但市場的樂觀預期卻是到外太空，在投資人期待愈高下，就愈需要有實質的利多來支撐，美股是否該提高警覺？資金會轉向何方？

半導體設備扶搖直上 車用 CMOS 驅動 設頻熱身

儘管台積電法說會財報不如預期，然為了滿足車用晶片、CMOS影像感測器、驅動晶片、網通晶片、射頻元件等客戶需求，大幅增加資本支出，未來半導體相關設備廠大有機會。

除權息操作可長可短 用黑馬股短打 找白馬股長抱

台股進入除權息旺季，投資人不妨先觀察大型集團股除權息的走勢，來尋找潛力除權息個股的機會，短線可鎖定具短期行情的黑馬股，中長線則可留意具獲利成長基本面的白馬股。

風險報酬也能穩穩賺 鋼鐵 能源 紙漿跨市場找機會

如果你懂得提升金融商品的敏感度，就會發現不同市場的價格效率差異和落後補漲並非同步發生，只要掌握正確的方向就能同步在跨市場找到獲利機會，例如鋼鐵、能源、紙漿等。

卡位驚奇獲利 財報大贏家 玩真的

如果懂得從美、台超級財報中尋找大贏家，對於掌握接下來的布局方向會有很大的幫助，市場專家挖掘上半年獲利王，並點出下半年最吸睛族群，抓對方向，獲利落袋不求人。 美股財報篇》FAAMG多處亮點 台股財報篇》生技、營建、半導體吸睛 題材亮點篇》出口傳捷報，從中挖寶

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。