股 債 匯板塊挪移 財報愈樂觀 操作愈要謹慎

【文／阮文非】

儘管許多人仍擔心新冠肺炎、尤其變種病毒為全球經濟帶來不確定性因素，但英國首相強生在疫情回升下仍準備解除封鎖，他的話很符合實際狀況，就是「解封是沒辦法的事」，因為經濟不可能無限期的封鎖下去，大家未來只能學習與病毒共存。

在各國陸續解除封鎖之際，全球經濟今年來不斷轉強，是帶動企業獲利成長的最好環境。目前從美股到全球股市的兩大利空，是股價已衝上天，但市場的樂觀預期卻到外太空。不管經濟再好，企業獲利再強，若令市場失望，最終股價還是抵抗不了地心引力。

現在正是美國第2季財報「旺報」進行當中，根據路孚特IBES的調查預估，市場對上半年獲利年增率，從1月時預估的45%已往上調高至65%，為2009年以來最大增幅。歷來企業獲利較市場預估值高出約3%～5%之間，但根據FactSet資料，過去4季的獲利較市場預估高出逾12%～逾28%之間，平均值為18%。因此，開始有人懷疑第2季財報是否還能繼續大幅高於市場預期。

獲利難反映經濟實況

標準普爾500企業第1季每股獲利合計49美元、年增52%，目前市場預估第2季45美元，獲利合計金額低於第1季。在外界預期美國經濟第2季年增9%、表現比第1季年增6.4%來得更強的情況下，實際的獲利金額是無法反映經濟實況的。

若依照過去4季獲利實際較市場預估高出至少12%來看，第2季實際獲利金額也只是略高於50美元，只跟第1季差不多。若以高於預估的逾28%計算，獲利金額就差不多是58美元，但若以市場對第2季經濟成長率的預測明顯高於第1季表現來看，這個獲利金額還是未能反映經濟實況。

最近從美股到台股已出現創新高或衝上多年高點後，往往出現大幅震盪的走勢，這可能是目前投資人需要注意的地方，除了財報好壞外，還得注意市場目前的氛圍，因為在投資人期待愈高的情況下，就愈需要有實質的利多來支撐。按照目前的市場預期，市場對經濟前景過度樂觀，企業獲利就算表現再好，在股市因過度樂觀而漲翻天之下，很難再找到更大的利多來撐著。

近期已公布的主要企業第2季每股獲利，耐吉年增82%，Kroger和好市多各年增18%，甲骨文年增17%，聯邦快遞打平。以此來看，第2季財報要支撐目前美股水準實在有點難度，相較之下，今年歐洲乃至新興市場的企業獲利成長表現可望超越美國。