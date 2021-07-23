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當家王牌 高檔不怕！台股操作懶人包

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／陳威良】

台股歷史上的前10大單日成交金額全部發生在今年，光是7月份就占了其中6次，為什麼會頻頻爆量呢？除了多頭氣氛熱絡、熱門強勢股吸引投資之外，還有一個關鍵原因就是當沖創造了巨額成交量。整體台股當沖比常態性維持3成以上，最高甚至突破50%。

當沖操作

5優點積小勝為大勝

受惠於當沖交易稅減半，讓高頻交易者的獲利門檻降低，當沖開戶數由2018年5月底的154.09萬戶，至今年5月底已倍增達309.54萬戶，而當沖開戶數占證券總開戶數比重變化，亦呈現逐年增加態勢，2018年5月為8.37%，2019年5月升至9.58%，截至今年5月底再升至14.54%，創下歷年新高，尤其近1年當沖新戶占整體新戶比重高達60.48%，顯示當沖成為股市新手的投資起手式。

當大盤來到歷史新高位階，因為不知道「明天」和「風險」哪一個會先來，基於避險意識，所以大戶操作也更傾向於短打少留倉。根據統計第2季成交值超過5億元的大戶達5990人，較上一季大幅增加88.48%，另外，成交值介於1億元到5億元的中實戶也跳增至48826人，季增81.96%，他們不一定個個都是本金雄厚的資產大戶，其中很多是擅於日沖數回、大進大出的交易大咖。

既然許多個股漲至歷史高檔，換個角度思考，利用高檔波動加大的特性，尋找當沖買賣的機會，積小勝為大勝，這也是另一種獲利策略。當沖主要的優點包括：（1）無論多空、漲跌都能提供獲利機會，只要波動夠大；（2）嚴守紀律每日出場不留倉，則風險與損失有限，不怕遇上股災；（3）讓小錢重複運用，快速進出發揮資金效率；（4）新手能培養盤感，並透過實戰來提升操作技巧。所以，學會當沖的交易方式，可讓自己在股市中多一項謀利的武器。

《孫子兵法》提到「兵貴神速」，作戰要達到速勝目的，必須先機而動、多謀善斷。面對盤中每秒跳動的股價，當沖機會出現時要迅速出手，否則買賣點稍縱即逝，然而盲目動心起念導致追高殺低，乃是操作大忌，因此準備工夫很重要，可分成盤前與盤中功課。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2021/7/23 No.1259】

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