快訊

父母全是魔鬼教練！日媒曝福原愛「異於常人」成長背景

考生注意！ 指考公布試場 考前下午2至4時開放看考場

電子元件小兵立大功 4大族群旺翻天

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／陳威良】

電子與傳產誰才是主流？其實不用爭論，台股今年能持續走高，靠的是類股良性輪動與接力推升。事實上，「量大就是主流，創高就是強勢」，盤面上除了眾所皆知的航運、鋼鐵股是主流強勢股，電子股在整體成交比重不到5成的情況下，依舊有許多次產業已帶量衝高，進入下半年傳統旺季，隨著業績題材發酵，可預期將有更多電子族群發動攻勢，況且目前法人與大戶手上的電子持股部位偏低，一旦強力回補將使股價如虎添翼。

導線架產業迎榮景

最近導線架產業迎來罕見大榮景，導線架是封裝關鍵材料，除將銅價反映在報價之上，為反映供需現況，亦針對部分熱門產品漲價。近期股價極為強勢，不論是順德（2351）、界霖（5285）或長科*（6548）皆創歷史新高。

3家導線架廠各擁優勢，順德、界霖專注在功率導線架領域，受惠車用商機爆發，根據估計，純電動車對功率半導體的需求將達傳統燃油車6倍多，隨著電動車市場加速起飛，將為兩大廠帶來顯著貢獻。

順德6月營收為近3年新高，但增幅略低於預期，主因東南亞疫情加劇影響部分客戶所致，訂單將遞延到第3季；界霖6月營收寫下歷史次高紀錄，年增率46.54%；長科*主力產品為IC導線架，6月營收創下歷年新高。導線架族群下半年業績將比上半年更旺，不過股價漲幅較大，以逢低布局為原則。

IC載板從年初以來股價漲不停，是法人密切追蹤的成長型產業。IC載板主要用途為連接晶粒與印刷電路板，來實現訊號傳輸、保護晶片、散熱等作用。隨著半導體製程愈來愈難突破，Chiplets把同一個SoC中的晶片，分拆成許多不同的小晶片，分開製造再加以封裝或組裝，簡單來說，就像拼圖一樣，把小晶片組成大晶片，更能滿足現今的高效能運算處理器需求，多晶片封裝趨勢為近年來ABF載板廠商開始出現供不應求的主因。

IC載板依照材質不同可分為BT與ABF，BT材質硬、線路粗，通常用於手機、網通及記憶體產品；ABF材質線路較精密、導電性佳、晶片效能好，因層數更高，線寬線距與孔徑都更小，製作難度較高，主要應用在運算效能強的晶片，終端運用領域包括雲端運算、邊緣運算、物聯網、車用等。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2021/7/16 No.1258】

相關新聞

卡位驚奇獲利 財報大贏家 玩真的

如果懂得從美、台超級財報中尋找大贏家，對於掌握接下來的布局方向會有很大的幫助，市場專家挖掘上半年獲利王，並點出下半年最吸睛族群，抓對方向，獲利落袋不求人。 美股財報篇》FAAMG多處亮點 台股財報篇》生技、營建、半導體吸睛 題材亮點篇》出口傳捷報，從中挖寶

全球股市火燙績效爆發 台股基金Top 10出列！

面對一波又一波的疫情蔓延，投資市場卻彷彿平行世界般照漲不誤，就連上半年基金表現，都可看到主動式基金無疑是台股基金最大贏家，隨著時序進入下半年，投資人該怎麼擬定基金布局？

科技股能帶頭領漲嗎？ 美5大龍頭具市場競爭力

隨著變種病毒令全球疫情加速惡化，加上多國開始有數據顯示經濟在放緩當中，讓投資人又開始重視科技股尤其是科技巨頭，科技股真能帶領美股繼續走高？投資人目光該放在哪？

法人 大咖看台股 下波明星黑馬股名單出籠！

今年市場罕見的出現了在年中喊多下半年台股表現，近期內、外資券商紛紛發表對下半年展望及指數高點目標，最高甚至喊到21000點，理由是什麼？他們看好哪些族群及個股？

電子元件小兵立大功 4大族群旺翻天

進入下半年傳統旺季，隨著業績題材發酵，可預期將有更多電子族群發動攻勢，在目前法人與大戶手上的電子持股部位偏低下，導線架、IC載板、MCU、PA等前景看好族群，絕對值得投資人追蹤關注。

決戰5小時 高手私藏盤中操作密技

近期台股震盪非常劇烈，不論你是在號子中看盤，或是在電腦、電視前操盤，從早上8：45期貨開盤、到下午13：45分期貨收盤，在這盤中5小時當中，將決定你的短線獲利成敗、甚至長線的勝負，要如何操作才能將獲利放到最大？盤中飆股怎麼追？如何切入？本單元特別邀請多位操盤專家，傳授他們的私藏密技，帶你決勝盤中5小時！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。