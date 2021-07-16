電子元件小兵立大功 4大族群旺翻天

【文／陳威良】

電子與傳產誰才是主流？其實不用爭論，台股今年能持續走高，靠的是類股良性輪動與接力推升。事實上，「量大就是主流，創高就是強勢」，盤面上除了眾所皆知的航運、鋼鐵股是主流強勢股，電子股在整體成交比重不到5成的情況下，依舊有許多次產業已帶量衝高，進入下半年傳統旺季，隨著業績題材發酵，可預期將有更多電子族群發動攻勢，況且目前法人與大戶手上的電子持股部位偏低，一旦強力回補將使股價如虎添翼。

導線架產業迎榮景

最近導線架產業迎來罕見大榮景，導線架是封裝關鍵材料，除將銅價反映在報價之上，為反映供需現況，亦針對部分熱門產品漲價。近期股價極為強勢，不論是順德（2351）、界霖（5285）或長科*（6548）皆創歷史新高。

3家導線架廠各擁優勢，順德、界霖專注在功率導線架領域，受惠車用商機爆發，根據估計，純電動車對功率半導體的需求將達傳統燃油車6倍多，隨著電動車市場加速起飛，將為兩大廠帶來顯著貢獻。

順德6月營收為近3年新高，但增幅略低於預期，主因東南亞疫情加劇影響部分客戶所致，訂單將遞延到第3季；界霖6月營收寫下歷史次高紀錄，年增率46.54%；長科*主力產品為IC導線架，6月營收創下歷年新高。導線架族群下半年業績將比上半年更旺，不過股價漲幅較大，以逢低布局為原則。

IC載板從年初以來股價漲不停，是法人密切追蹤的成長型產業。IC載板主要用途為連接晶粒與印刷電路板，來實現訊號傳輸、保護晶片、散熱等作用。隨著半導體製程愈來愈難突破，Chiplets把同一個SoC中的晶片，分拆成許多不同的小晶片，分開製造再加以封裝或組裝，簡單來說，就像拼圖一樣，把小晶片組成大晶片，更能滿足現今的高效能運算處理器需求，多晶片封裝趨勢為近年來ABF載板廠商開始出現供不應求的主因。

IC載板依照材質不同可分為BT與ABF，BT材質硬、線路粗，通常用於手機、網通及記憶體產品；ABF材質線路較精密、導電性佳、晶片效能好，因層數更高，線寬線距與孔徑都更小，製作難度較高，主要應用在運算效能強的晶片，終端運用領域包括雲端運算、邊緣運算、物聯網、車用等。