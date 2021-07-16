法人 大咖看台股 下波明星黑馬股名單出籠！

【文／林明謙】

時間來至下半年，台股行情逐漸加溫，指數上攻18000點，近期市場少見的在年中的時期，喊多下半年的台股表現，內、外資各大券商紛紛對外發表對下半年展望及台股指數高點目標，讓我們來看看最近內、外資以及市場大咖對於台股的看法，他們看好哪些族群、產業及個股？

5月底在台灣疫情惡化、人心惶惶之際，外資高盛石破天驚的看好台股可以來至19000點，而隨著疫情的走緩，指數也真的慢慢漲升到18000點附近，讓市場焦點重新聚焦在下半年的電子旺季。當時也有看壞的外資，像是花旗環球當時就認為台股在疫情下的發展，調降台股目標價至14500點，事後回來看，其實台股沒有那麼悲觀。還有6月下旬外資瑞銀舉行的論壇中，看好今年企業獲利可望有30%成長，重申指數年底前可望來到17470點，但當時台股已經在17000點了，現在看來瑞銀的看法也是過於保守。

張錫、谷月涵看2萬

最近，人稱台灣先生、同時也是寬量國際策略長的谷月涵一改5月台股泡沫化的看法，反而喊出台股上看20000點，主要是看好Fed持續寬鬆下，美國放錢外溢到其他市場，使得熱錢淹腳目，可能讓台股有超乎預期的漲勢，但同時也提醒，台股已進入投機、泡沫化的階段，投資人要隨時留意反轉訊號。另外，投信投顧公會理事長張錫從很早以前就喊台股上看20000點，這一點和筆者先前的觀點是一樣的，台股長期來看會上20000點、甚至是更高，現在已經慢慢的爬到18000點了，要突破20000點也不是什麼特別的難事，張錫近期更樂觀的認為今年底前就有機會攻上20000點大關。

的確，並不是因為基金業者本來就是基金的長線死多頭，而是因為全球資金充沛，全球股市不是在創新高、就是在往創新高的路上，也許短期漲高了修正一下，但整理個1～2季後又是一尾活龍，準備再度出發，這就是全球股市和台股未來的光景。

只不過，中期上一定會拉回整理，時間不曉得會落在哪裡，筆者認為不是在今年的第3季、就是在明年的上半年，一般來說，指數回檔的可能幅度約在10%～15%、有時候可能會更多，就看當時發生的事件是什麼，投資人宜平常心看待，股市漲漲跌跌本來就是常態，千萬不要有股市只有上漲而沒有回檔的心態。

本土券商看好下半年

元大投顧喊出台股上看21000點，是目前內、外資法人中最樂觀的，認為今年底前先上攻19000點，然後明年第2季指數高點看到21000點；主要是看好今年企業獲利增加近7成，並受惠於美、中政策刺激需求利多，且美、中補貼政策推動IT新經濟，半導體與電動車可望成為受惠之重點產業；並認為台股50大權值股隱含殖利率可望上升到5%水準，貢獻指數約1080點，因此上調台股目標價至21000點。