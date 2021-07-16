快訊

父母全是魔鬼教練！日媒曝福原愛「異於常人」成長背景

考生注意！ 指考公布試場 考前下午2至4時開放看考場

科技股能帶頭領漲嗎？ 美5大龍頭具市場競爭力

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／阮文非】

雖然目前市場有不少人認為科技股欲漲乏力，但其實不少大型科技股尤其美國科技巨頭近期創新高。基本上，上半年大家看好全球疫情消退，多國陸續重新開放經濟，讓人看好經濟復甦而帶動能源與金融等傳產股走高，去年表現強勁的科技股出現休息態勢。

今年科技股利空聚集

但隨著Delta變種病毒令全球疫情加速惡化，加上多國開始有數據顯示經濟在放緩當中，投資人又開始重視科技股尤其是科技巨頭，因為在市場上有極大優勢能度過難關的同時，還可以維持其強勁的業績表現，即使其不能領漲大盤繼續走高，至少也能撐住自家公司股價。標準普爾500資訊科技指數今年來上漲約16%，但美國10年期公債殖利率從3月底收1.745%高點開始往下跌至目前不到1.4%。摩根士丹利財富管理認為其估值「極端」，因為其市銷率（price-to-sales）達7.4倍，上升至2000年科網股泡沫時水準。

摩根士丹利財富管理投資長麗莎（Lisa Shalett）認為，問題來自科技股股價高漲同時，其獲利能力與獲利表現已變得脆弱。她說，從未看過科技股會密集出現那麼多利空，包括輸入性成本不斷增加、美元走貶、市場競爭上升、稅率走高和主管機關更嚴厲的規範。

摩根士丹利指蘋果、微軟、亞馬遜、谷歌母公司Alphabet和臉書等5大科技巨頭股價，自6月初以來表現超越標準普爾500指數，期間市值合計增加逾1兆美元。但專家認為這種靠美國經濟重新開放而刺激股價大漲的走勢，長期是無法支撐下去。這段期間美國10年債息持續下滑，若債息再度回升，就可能令科技股尤其科技巨頭的估值構成更多壓力。

麗莎指出過去20年來，科技股走勢跟經濟成長方向相同，而經濟成長會牽動美國債息，變成科技股跟債息呈正相關走勢。但在聯準會近乎無限量向市場挹注龐大流動性的情況下，已扭曲了利率和科技股的走勢，導致兩者之間走勢轉為負向，重回科網泡沫時情況。她指出標普500指數裡一般有20%～25%市值為「類債券資產」（bond proxy）。

龍頭進可攻、退可守

當債息下跌時，這些類債券的個股就會上漲。但現在類債券資產占標普500總市值比率已高達35%，當中大多數類債券資產為科技巨頭股票。她警告這除了衝擊投資人的多元資產配置外，也導致利率往上升時衝擊股市的走勢。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2021/7/16 No.1258】

相關新聞

卡位驚奇獲利 財報大贏家 玩真的

如果懂得從美、台超級財報中尋找大贏家，對於掌握接下來的布局方向會有很大的幫助，市場專家挖掘上半年獲利王，並點出下半年最吸睛族群，抓對方向，獲利落袋不求人。 美股財報篇》FAAMG多處亮點 台股財報篇》生技、營建、半導體吸睛 題材亮點篇》出口傳捷報，從中挖寶

全球股市火燙績效爆發 台股基金Top 10出列！

面對一波又一波的疫情蔓延，投資市場卻彷彿平行世界般照漲不誤，就連上半年基金表現，都可看到主動式基金無疑是台股基金最大贏家，隨著時序進入下半年，投資人該怎麼擬定基金布局？

科技股能帶頭領漲嗎？ 美5大龍頭具市場競爭力

隨著變種病毒令全球疫情加速惡化，加上多國開始有數據顯示經濟在放緩當中，讓投資人又開始重視科技股尤其是科技巨頭，科技股真能帶領美股繼續走高？投資人目光該放在哪？

法人 大咖看台股 下波明星黑馬股名單出籠！

今年市場罕見的出現了在年中喊多下半年台股表現，近期內、外資券商紛紛發表對下半年展望及指數高點目標，最高甚至喊到21000點，理由是什麼？他們看好哪些族群及個股？

電子元件小兵立大功 4大族群旺翻天

進入下半年傳統旺季，隨著業績題材發酵，可預期將有更多電子族群發動攻勢，在目前法人與大戶手上的電子持股部位偏低下，導線架、IC載板、MCU、PA等前景看好族群，絕對值得投資人追蹤關注。

決戰5小時 高手私藏盤中操作密技

近期台股震盪非常劇烈，不論你是在號子中看盤，或是在電腦、電視前操盤，從早上8：45期貨開盤、到下午13：45分期貨收盤，在這盤中5小時當中，將決定你的短線獲利成敗、甚至長線的勝負，要如何操作才能將獲利放到最大？盤中飆股怎麼追？如何切入？本單元特別邀請多位操盤專家，傳授他們的私藏密技，帶你決勝盤中5小時！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。