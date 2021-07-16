科技股能帶頭領漲嗎？ 美5大龍頭具市場競爭力

【文／阮文非】

雖然目前市場有不少人認為科技股欲漲乏力，但其實不少大型科技股尤其美國科技巨頭近期創新高。基本上，上半年大家看好全球疫情消退，多國陸續重新開放經濟，讓人看好經濟復甦而帶動能源與金融等傳產股走高，去年表現強勁的科技股出現休息態勢。

今年科技股利空聚集

但隨著Delta變種病毒令全球疫情加速惡化，加上多國開始有數據顯示經濟在放緩當中，投資人又開始重視科技股尤其是科技巨頭，因為在市場上有極大優勢能度過難關的同時，還可以維持其強勁的業績表現，即使其不能領漲大盤繼續走高，至少也能撐住自家公司股價。標準普爾500資訊科技指數今年來上漲約16%，但美國10年期公債殖利率從3月底收1.745%高點開始往下跌至目前不到1.4%。摩根士丹利財富管理認為其估值「極端」，因為其市銷率（price-to-sales）達7.4倍，上升至2000年科網股泡沫時水準。

摩根士丹利財富管理投資長麗莎（Lisa Shalett）認為，問題來自科技股股價高漲同時，其獲利能力與獲利表現已變得脆弱。她說，從未看過科技股會密集出現那麼多利空，包括輸入性成本不斷增加、美元走貶、市場競爭上升、稅率走高和主管機關更嚴厲的規範。

摩根士丹利指蘋果、微軟、亞馬遜、谷歌母公司Alphabet和臉書等5大科技巨頭股價，自6月初以來表現超越標準普爾500指數，期間市值合計增加逾1兆美元。但專家認為這種靠美國經濟重新開放而刺激股價大漲的走勢，長期是無法支撐下去。這段期間美國10年債息持續下滑，若債息再度回升，就可能令科技股尤其科技巨頭的估值構成更多壓力。

麗莎指出過去20年來，科技股走勢跟經濟成長方向相同，而經濟成長會牽動美國債息，變成科技股跟債息呈正相關走勢。但在聯準會近乎無限量向市場挹注龐大流動性的情況下，已扭曲了利率和科技股的走勢，導致兩者之間走勢轉為負向，重回科網泡沫時情況。她指出標普500指數裡一般有20%～25%市值為「類債券資產」（bond proxy）。

龍頭進可攻、退可守

當債息下跌時，這些類債券的個股就會上漲。但現在類債券資產占標普500總市值比率已高達35%，當中大多數類債券資產為科技巨頭股票。她警告這除了衝擊投資人的多元資產配置外，也導致利率往上升時衝擊股市的走勢。