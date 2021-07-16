全球股市火燙績效爆發 台股基金Top 10出列！

【文／朱岳中】

今年5月以來，包含台灣在內許多國家新冠疫情再次爆發，台灣進入三級警戒狀態，新加坡、馬來西亞、印尼、印度，乃至日本東京、韓國首爾都再次進入四級警戒，歐洲各國雖然陸續解封，然確診人數也隨之激增。面對一波又一波的疫情蔓延，各國經濟都受到相當程度的衝擊，但投資市場卻彷彿是平行世界般照漲不誤，今年以來從美國到歐洲，再到亞洲，屢屢創歷史新高的股市比比皆是。

股市火燙

上半年台股基金內戰

股市火燙，熱到債市幾乎全倒，只剩與股市高度正相關高收益債還有正報酬。股市如此狂熱，自然吸引一些空頭或空手者出來喊空，但市場真有泡沫、崩盤的跡象嗎？

我們先看到今年以來基金市場的成績單。以在台灣可合法銷售的所有基金來排名，台股基金無疑是最大贏家！表1中可看到今年上半年表現最佳的基金類別，儼然是台股基金的「內戰」，只剩極少數的能源類基金可擠進榜單。若考慮幣別影響，在原幣績效中，僅歐元計價的施羅德環球能源基金可進入前10名，若以台幣報酬率排名，則完全無境外基金入榜，主因上半年台幣對美元升值2.23%，外幣計價基金換算成台幣報酬率後相對吃虧。

再看到表2台股基金的「兄弟鬩牆」之爭，主動式基金無疑是台股基金最大贏家，雖然排名第一的是ETF基金，然富邦臺灣中小A級動能50ETF基金卻是檔冷門的ETF，2018年才成立，規模僅5億多元（結算至5月31日資料，以下相同），遠不如統一奔騰、統一黑馬這2檔老牌基金，規模分別為33億多元及37億多元。

績效排名第二的ETF則是元大台灣中型100基金，但在台股基金的總排名已落到48名。國人最愛的元大台灣50及元大高股息ETF，排名則分別掉到144名與122名，報酬率分別為15.26%及17.85%（結算至7月2日，以下亦同）。

整體來看，上半年166檔（含ETF及ETF連結基金，不含槓桿型、反向型ETF基金、ETN。同系列基金僅列主要級別基金）台股相關基金全部都是正報酬，其中有高達104檔贏過大盤指數（漲幅20.21%），其中僅5檔是ETF基金，這樣的結果可說是狠狠地澆了許多偏愛ETF的投資人一頭冷水！

績效澆冷水

ETF投資較缺乏彈性

事實上也不是只有今年，近幾年ETF績效其實一直都不好，反倒是國內投信近幾年都非常爭氣，所發行的主動式基金往往都有7成以上績效可以打敗大盤。其中最大問題就是ETF投資缺乏彈性，市場出現轉向，卻還是只能死抱著績效不好的股票，其次是，今年上半年主流族群是傳產，電子股表現可說是一敗塗地，但ETF因為必須追蹤指數，而各類指數幾乎電子股都是主要成分股，且占有高權值比率，ETF當然績效要好也難！