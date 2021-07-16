卡位驚奇獲利 財報大贏家 玩真的

【文／林漢偉】

經過整個7月全球股市續強創下新高後，隨著美股超級財報週腳步接近，台股也有多檔重量級公司法說會召開，指數創下18018點天價，究竟美股財報會否透露出Q3的強勢產業方向。

美股Q2財報將於本週開始，依照往例依舊由大型銀行率先公布財報。現階段華爾街各大投行普遍預期，標普500指數成分股Q2的EPS年增率將高達61%，受惠去年同期低基期效應影響，營收年增率高達22%、淨利率也大幅成長了256個基點，來到了11.1%近年新高，且高盛銀行預估標普500指數成分股的中位數股票，EPS將成長24%，較Q1整體成長較為溫和。

去年低基期所導致

2020年Q2，當時標準普爾500指數每股收益下滑32%，因為全球疫情大流行引發了企業獲利大幅衰退，其中去年受疫情衝擊最嚴重的產業，預計將因去年Q2低基期關係，2021年第2季財報中週期性工業、非必需消費品和材料行業預計將是標普500指數的族群中，EPS成長爆發力最為驚人的一塊。

其中，如週期性工業族群EPS中位數年增率成長40%、非必須消費族群中位數EPS亦成長40%與原材料類股成長33%最為亮眼。

此外，另一個值得注意的重點是：雖然市場普遍預期標普500指數EPS將成長61%，但預計標普指數的股票EPS中位數只會成長24%，顯示當中大部分獲利的貢獻依舊來自於少數的大公司。

高獲利集中大公司

儘管去年第2季美國經濟出現嚴重萎縮，但FAAMG的EPS反倒在疫情中逆勢實際平均成長了38%，且高盛預估今年Q2，FAAMG這5檔權重股EPS依舊將平均成長52%。

也就是說，除了這5家兆元企業外，大多數的標普500成分股，EPS成長率是大幅低於50%，使得中位數成長率僅有24%。這也代表，不同產業或是個股，獲利能力將有很大的差異性。

Q3獲利幅度放緩

目前市場擔心的是在Q2業績公布後，隨著政府刺激措施的提振效果逐漸減弱以及去年疫情嚴重所導致的低基期效應消退，標普500指數中成分股的EPS成長預計在未來3季中的逐季出現放緩下滑趨勢。