6月營收雙增股出列 鋼鐵 航運 半導體強強滾

【文／呂漢威】

隨著上市櫃公司陸續公布6月營收，投資人在下半年的選股方向也能更為清晰，不論您是要汰弱留強還是要擇優布局，6月營收呈現明顯成長的股票，都值得持續追蹤關注。

自7月初以來，加權指數屢創歷史新高，也推升台股市值來到55兆元以上。實際上，從5月份國內疫情再度擴散以來，台股自低點反彈迄今已超過18%，這期間除市場擔憂美國會提早升息有出現短暫的回跌外，其餘的時間，台股大多是上漲的。

鋼鐵、航運展望佳

目前市場後續仍看好的利多，包含美國在內國家將於下半年開始陸續解封，對各種商品需求仍然相當旺盛，而我們可以先來統整看看，有哪些產業或公司6月營收呈現明顯成長。其實，筆者在統整6月營收的當下，第一時間最想留意的就是鋼鐵與運輸族群，也是目前投資人最關心的兩大產業，因為，這兩個族群的股票在今年都出現非常大幅度的上漲，因此，我們先來看看產業中已公布6月營收的公司，現行的營收表現。

鋼鐵族群方面，允強（2034）公布6月營收17.21億元，年增77.19%，月增19.51%，創下近3年新高；世鎧（2063）公布6月營收1.21億元，年增69.63%，月增5.65%。整體來看，目前鋼鐵產業下半年營收展望仍維持樂觀看法，加上海運運輸吃緊影響，客戶端需求仍然熱絡，可能要等到海運運輸吃緊情況緩解後，再來觀察鋼鐵需求是否有趨緩跡象出現。

運輸族群方面，台灣高鐵（2633）6月營收4.01億元，年增-87.07%，月增-78.9%，慧洋-KY（2637）6月營收15.05億元，年增66.31%，月增3.17%，從上述已公告2家營收狀況來看，台灣高鐵因國內疫情再次蔓延影響，營運下滑幅度比較明顯，慧洋-KY則反映全球海運運輸需求旺盛，營運成長力道仍非常強勁。

總結鋼鐵與運輸族群已公告6月營收數據來看，國內以載人為主的運輸業者如台灣高鐵等，營收可能要等解封後才會回到疫情前的水準，海外貨物運輸則呈現需求強勁的情況，至於鋼鐵業者的營運也要看海運運輸的情況。

就操作面來說，上述兩個產業的股票大多都已經反映目前產業基本面佳的狀況，且股價也已上漲到需要公告單月EPS的階段，建議投資人可多去觀察鋼鐵與運輸股每月公布的EPS是否如每月營收同步成長，若有營收成長但單月EPS下滑的情況，就要注意是否股價與基本面有反轉的情況出現。