愈早除 填息機率高！ 食品 塑化 蘋概 PCB暖身

【文／賴建承】

時序至此，本該熱滾滾召開股東會的當下，因疫情升溫而停止，然而，股東會停開，除權息操作要如何做調整？在多頭架構下，除權息可正向看待，建議可挑選展望不差的產業為上。

國內受到新冠疫情影響，於5月中宣布全國進入第三級警戒，也使得進入股東會旺季的上市櫃公司無法如期召開股東大會，金管會也於5月20日宣布，因應防疫需求，公開發行公司自5月24日～6月30日一律停止召開股東會，影響上市櫃及興櫃公司共計1931家。然而延後的股東會對股東、除權息等會有衝擊嗎？

前置作業並未延期

此外，時序步入傳統的除權息旺季，今年的操作策略該如何擬訂？同時哪些公司具上漲契機？筆者將針對基本面、技術面等做深入剖析。

這次史上首次的股東會延期，但前置作業5項規定並未延期，包括停止過戶期間不須再延長；股東提案及董監事提名等作業依原時程進行；徵求人及非屬徵求的受託代理人應編製委託書明細表，在原訂股東會開會5日前，送達公司或代辦股務機構；委託書及股東以書面或電子行使表決權者，依原時程統計驗證；最後是原訂股東會日前一天要公布電子投票結果，故只有股東會延期召開，其他權益完全不受影響。

不過，若有董監改選者，董監事的任期延到股東會確定召開日，此外，若公司章程已明訂授權董事會決議分派現金股利者，得依其原訂之董事會決議內容及時程分派現金股利，與股東會是否延期召開無關，故今年將會有許多公司先除息再召開股東會之情況。至於股票股利，仍應經股東會決議，所以有配股票股利之公司將會有延後除權之情形。此外，金控公司的股利依法必須股東會通過，再報金管會備查，因此今年15家金控的股利將延到8～9月之後再發放，故若沒有授權董事會之上市櫃公司，現金股利發放恐將延後。

操作必須留意風險

股市位處於多頭架構下，除權息通常可以正向看待，不過仍要考慮今年獲利是否較去年成長，倘若呈現大幅衰退，即使有高股息或高殖率也難以吸引長線買盤進駐，頂多是除息前一日進場，隔日開盤出場來賺股息。此外，許多公司股息殖利率高，不過欠缺流動性，操作上必須留意風險，避免買過多。

選擇參與除權息標的時，產業須呈現向上趨勢、屬於高股息或高殖率、今年獲利較去年成長、成交量要大等條件。附表為7月9日～30日除息之上市櫃公司資料，筆者將針對產業前景看俏與熱門股做介紹與剖析。在傳產股方面，食品股佳格（1227），第1季EPS0.62元，雖然國內疫情爆發，不過營收仍逐月攀升，以其配發現金股利2.5元，現金股利殖利率有4.5%，不失守季線可低接。