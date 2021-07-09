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蘋概股蓄勢待發 下半年誰虎虎生風？

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／陳威良】

iPhone 12帶動蘋果營收的超級週期，讓蘋果業績與股價水漲船高打破歷史紀錄，由於蘋果股價走勢向來與台蘋概股呈高度正相關，隨著秋天有望推出新機，蘋果手機供應鏈股下半年該怎麼看？

猜猜看，一款手機要達成全球銷量1億支的里程碑，需要花多久時間？答案是：7個月！這項空前的紀錄是由蘋果的iPhone 12所創造。根據Counterpoint Research手機市場研究報告顯示，iPhone 12系列的全球累計總銷量在2021年4月正式突破1億支大關，從上市推出起算，在第7個月實現了這一壯舉，甚至比iPhone 11系列還提早2個月達到此目標，彷彿宣示地表上「只有蘋果才能超越蘋果」，在蘋果所創下的各種輝煌紀錄之中又再添一筆：iPhone 12成為全球最暢銷的5G手機之王。

回顧過往iPhone歷史，2007年蘋果創辦人賈伯斯推出了第1代iPhone，正式開創智慧型手機時代，此後13年來，蘋果總共已推出13代iPhone，而目前為止總銷量最高的是iPhone 6及iPhone 6 Plus，合計售出2.2億支，遙遙領先其他型號，在當時將蘋果推上了巔峰。因為iPhone 6是蘋果首次做大螢幕手機，iPhone 6、iPhone 6 Plus分別採用4.7吋、5.5吋螢幕，再加上2014年推出時，搭上手機通訊世代由3G進入4G的東風，規格大幅突破引爆換機潮。

受惠銷售超級週期

而2020年推出的iPhone 12和iPhone 6幾乎如出一轍，在4G進化到5G的過渡期之際，又幫助蘋果實現另一個銷售超級週期，促成了銷售熱潮。那麼，什麼是超級週期呢？它又有什麼魔力讓手機大賣呢？一般來說，超級週期指的是持有老款iPhone的用戶被新機所吸引，大量購買形成換機潮的現象。這和軟、硬體技術發展有關係，iPhone平均每隔2至3年會迎來一次大的技術升級、外觀改變，以吸引老用戶換機。

根據市調，影響智慧型手機最主要的換機因素是在硬體性能、功耗表現，iPhone 12系列以支援5G功能和全OLED螢幕為主打特色，吸引消費者甘心掏出荷包埋單。此外，各家手機品牌無不透過外觀設計來進一步吸引用戶。回顧初代iPhone到iPhone 12的外觀設計，共經歷了4個階段、4種形態的改變，從初代圓潤造型、iPhone 4上玻璃與金屬結合的三明治設計風格，再到iPhone 6時期的金屬一體化機身，而iPhone 12系列，則回歸直角邊框、純平螢幕乃至玻璃後蓋。

iPhone 12也帶動蘋果營收的超級週期，業績與股價水漲船高打破歷史紀錄。由蘋果的股價走勢觀察台灣供應鏈，向來呈現高度正相關，且當台股蘋概股展開多頭行情時，也表示台灣電子零組件出口年增率將進一步增長。由此可知，下半年台灣出口旺季能有多旺、台股指數高峰將落在哪，勢必取決於蘋概股的股價走向。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2021/7/9 No.1257】

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