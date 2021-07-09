空頭唱衰美股為哪樁？ 市場明怕通膨 暗憂貨幣緊縮

【文／阮文非】

全球通膨壓力不斷增加，市場擔憂恐逼迫Fed提前升息，對已漲高的股市行情不利，美國已開始流行黑色9月說法，甚至有人擔心在7、8月就有可能出現多殺多，但通膨真有這麼可怕而不可控嗎？

目前市場最關心的問題已經不是新冠肺炎，而是全球通膨壓力不斷增加，尤其美國5月消費者物價指數（CPI）年增5%，創2008年金融海嘯以來的13年新高，且美國推升大宗商品價格上漲壓力，正不斷向海外擴散。

專家憂Fed錯估通膨

好幾個拉丁美洲國家甚至在可能影響經濟成長下，仍要開始升息來抵抗通膨，即使部分商品價格已拉回，但市場仍擔心通膨失控，逼迫聯準會（Fed）提前升息，對已漲高的股市行情不利，甚至把商品泡沫一起刺破。

現階段美國已開始流行「黑色9月」說法，甚至有人擔心在7、8月就有可能出現「多殺多」。其實這段期間，未來2、3個月還有不少國際重大會議，包括20國集團（G20）財長會議、美伊核子談判，及英美可能倡議大西洋宣言等，都可能左右商品行情與股市走勢。

儘管Fed暗示提前在2023年升息，但主席鮑爾多次強調目前通膨上升只是暫時現象，主要供應鏈遇到瓶頸和去年比較基期低等因素，導致美國通膨率短期內走高。但安聯（Allianz）首席經濟顧問埃里安（Mohamed El-Erian）卻認為Fed低估通膨壓力，強調愈來愈多跡象顯示目前通膨情況絕非暫時性，Fed的誤判只會令通膨失控而導致美國經濟再次陷入衰退。

另一位有近半個世紀市場經驗的Contrarian Macro Advisors首席宏觀策略師亨特（David Hunter）最近提出警告，在美國財政支出擴大和Fed不斷印鈔票的情況下，通膨上升情況會較大家預期來得更持久，最終逼迫Fed緊縮貨幣，甚至可能讓資產負債表縮減1兆美元，流動性出問題而導致美股崩盤。他預期標普500指數將在7月或8月登頂，在秋季從4500點開始崩跌，在年底前會暴跌65%到80%。

近年在市場上驚人的看空言論早已讓人「見怪不怪」。像《富爸爸．窮爸爸》（Rich Dad Poor Dad）暢銷書作者羅拔清崎（Robert Kiyosaki）6月底發推文說股市即將發生「史上最驚人的大崩潰」，建議投人趕快買黃金、白銀和比特幣來避難。

清崎跟《大賣空》（The Big Short）主角原型貝瑞（Michael Burry）、死空頭葛拉漢（Jeremy Grantham）、自稱徹底空頭的庫柏曼（Leon Cooperman）、債王岡拉克（Jeffrey Gundlach）、朱肯米勒（Stanley Druckenmiller）、奧利里（Kevin O' Leary）和席林（Gary Shilling）等，看空行情理由幾乎都離不開資產泡沫，像商品泡沫、股市泡沫、投機泡沫…，但在亨特面前，這些大空頭的言論都顯得小兒科。既然美股都可能崩盤最高80%，難道還有人能說股市會跌至零嗎？