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決戰5小時 高手私藏盤中操作密技

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／林明謙】

近期台股震盪非常劇烈，不論你是在號子中看盤，或是在電腦、電視前操盤，從早上8：45期貨開盤、到下午13：45分期貨收盤，在這盤中5小時當中，將決定你的短線獲利成敗、甚至長線的勝負，要如何操作才能將獲利放到最大？盤中飆股怎麼追？如何切入？本單元特別邀請多位操盤專家，傳授他們的私藏密技，帶你決勝盤中5小時！

不論你是在號子中看盤，或是在電腦、電視前操盤，在每天8：45期貨開盤、到下午13：45分期貨收盤，在盤中的5小時中，身為一個操盤人，需要先在盤前做一些每天必做的事，在此提供給投資人參考。首先當然是一定要把前一日美股的漲跌給弄清楚，為什麼上漲？為什麼下跌？然後，在盤前把報紙新聞頭條給瀏覽一遍，感興趣的新聞再來詳細閱讀，這都是盤前的重要基本功。

接著，再把手中個股的相關新聞上網查一遍，看看有沒有最近24小時公布的消息，不要遺漏掉任何手中個股的利多與利空訊息，因為這往往會增加股價轉折的機會，漲多的個股可能會因為利多而下跌、利多出盡，跌多的個股也可能因為利空而止跌回升、利空出盡，而且連盤中也要時不時的查一下，有時也會有重要的消息在盤中發布。

盤前先做功課

盤中分上中下3大場

上半場9：00～10：00開打，一般說來是盤面比較熱的時候，很多投資人會在此時追強勢股，建議不要直接追，至少等股價盤中拉回再突破時會比較好。中場10：00～11：30通常是盤中交投比較清淡的時間點，這時多數股票會進入整理，但是強勢股會慢慢的一直盤升，弱勢股則會慢慢下滑，看盤的重點就是找出待會大盤發動時，要買什麼樣的股票。

時間來至11：30～13：30的下半場，交投又開始熱絡了起來，基本上11：30、12：00、12：30與13：00時都是可能的變盤時間點，因此投資人要看出大盤可能會發動的方向，當然，重點的指標股是一定要觀察的，尤其是成交量能前50大的個股漲跌狀況，盤中一定要特別觀察，近期像是航運股、鋼鐵股、晶圓雙雄、IC設計都要持續追蹤，才會了解大盤上漲、下跌的方向，比別人先一步察覺。

同時，也得要留意下半場12：00過後，常常會有尾盤的當沖賣壓，因為早盤可以先現股買進，但是到了尾盤就得要當沖軋掉，不少短線客都會這麼操作，因此要先有心理準備。尤其是近期大盤再創新高、見到18000點的歷史高點後，上述每天看盤的基本功更是要扎實，隨便一個風吹草動，都可能讓大盤大幅回檔；而且融資又大幅增加，一天可以大增100億元，真的是熱熱熱！這都是因為盤中熱門飆股輩出，簡直讓台股熱翻天，是盤中的觀察重點。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2021/7/9 No.1257】

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