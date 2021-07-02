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除權息好飯不怕晚！ 賺股息 賺價差 賺填息全攻略

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／陳威良】

受到本土疫情影響，上市櫃及興櫃公司總計1931家的股東會，將順延至7～8月再辦，利多行情隨之遞延發酵，這對接下來的除權息股會有何影響？投資人該怎麼應對與操作？

受到本土疫情影響，為了避免群聚感染風險，金管會宣布自5月24日至6月30日為止，全面停止召開股東會，而原本預計在這段期間舉行股東會的上市櫃及興櫃公司總計1931家，將順延至7～8月擇期再辦，因此一年一度備受期盼的股東會利多行情，也將隨之遞延發酵。

關於股利的發放時程，配息依據公司章程規定，配股則須經由股東會同意才能發放。換言之，現金股利視各公司章程而定，若章程明定不需經過股東會，股息即可按時發放，投資人現金入帳時間不受疫情影響；反之，若公司章程沒有授權董事會、必須經由股東同意，那麼就得等到股東會召開完畢，股息將延後到手。另外，假使公司預計配發股票股利，股東就一定要等到7、8月股東會結束後才會領到。以實際情況來看，大多數公司的股利發放的確受到影響而遞延。

除權息行情分兩大波

至於除權息行情，則是另外一個年度重頭大戲，可進一步依照除權息日期，切分為除權息之前的拉高行情，以及除權息之後的買盤回補行情（填權息行情）。基本上從股利確認以後，高殖利率股的除權息行情就會開始加溫，如果能再搭上業績成長題材，往往在除權息前能讓股價拉升一波。

近年高資產大戶因為稅負考量，多傾向不參加除權息，導致接近除權息之前提早湧現賣壓。統計過去35年台股走勢，5月份下跌機率57%，為各月份之中表現最差，其次則是6月份，下跌機率也有54%，除了基本面「五窮六絕」淡季效應，應該也與棄權息賣壓有直接關聯。

今年因為除權息時程往後挪移，所以賣壓也會跟著延後。考量台股處在歷史高點附近，熱門主流股的股價甚至動輒翻倍大漲，大戶更有動機將持股賣出，實現的價差利得不僅遠高於股息，而且還可省下一大筆稅負支出。

因此紡織、塑化、鋼鐵、航運、造紙等傳產類股，上半年已紛紛爆量大漲，須特別留意，大股東會不會趁著除權息前衝高而有所調節，而除權息之後的走勢則回歸各產業基本面續航力。像近期已有多檔航運股陸續出現大股東申報轉讓，包括長榮（2603）、陽明（2609）、台船（2208）...等，基本面雖然尚未至最高峰，不過籌碼面不穩仍可能加大股價波動幅度。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2021/7/2 No.1256】

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