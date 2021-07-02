電動車版圖大比拚 卡位電池 電機 電控得天下

【文／李冠嶔】

受惠全球疫後數位轉型，未來傳統車受法規限制，將陸續退出市場，新能源車未來10～20年將成年增率雙位數百分比產業，科技大廠紛紛投入已成潮流，目前看來，得3電者得天下。

近年科技大廠造車成為潮流，包括蘋果、小米、SONY、華為，近期OPPO展開造車計畫，執行長陳明永與寧德時代、中汽協等會面，預計將閃充生態擴展到汽車領域。汽車市場產值遠大於智慧手機，摩根士丹利分析師凱蒂‧休伯蒂（Katie Huberty）認為，智慧手機每年有5000億美元的總體有效市場（TAM），在這個市場蘋果占有約3分之1。

但全球汽車和移動市場的價值約10兆美元，蘋果只需占2%，就可以與iPhone業務的規模相等。

蘋果主力代工大廠鴻海（2317），去年10月16日在「鴻海科技日」推出MIH開放平台後，由於在線上填寫基本資訊就能加入一般會員，半年來吸引1700家廠商加入，今年6月25日是鴻海MIH聯盟的線上成立大會，約有2千人參與，包括國際大廠如意法半導體、德儀、安謀、安森美、杜邦、微軟、寧德時代與高通等。不過科技大廠缺乏整車開發與製造能力，收購相關車企或是委外代工成為解決方案。

傳統車廠跨足電動車

受惠全球疫後數位全面轉型下，2030年後傳統燃油車受法規限制，必須陸續退出市場，新能源車未來10年到20年將成為年增率雙位數百分比成長的產業。

根據Trend Force預估，今年全球新能源車銷量將年增49%，達435萬輛；傳統車廠近期瞄準電動車大餅準備一試拳腳，美國汽車大廠通用汽車（GM）傳出將在2025年前擴大全球電動車和自駕車支出，較先前預期提高30%至350億美元，尋求電動汽車的領導地位。總裁魯斯（Mark Reuss），透露通用汽車計畫在美國建造2座新的電池廠，預計每座電池廠將投資超過20億美元。

福特在純電休旅野馬Mustang Mach E和電動皮卡F-150領軍下，5月純電和油電車銷售暴增184%，且純電野馬的產量超越汽油版。目前正加快電動車發展腳步，把相關支出一口氣提高36%至300億美元，執行長吉姆‧法利（Jim Farley）希望2030年之前每賣出10輛車將有4輛為電動車。

傳統車廠福斯將與Quantum Scape在德國打造全固態電池產線，產能規模預估約20GWh，可供應40萬輛電動車所需。預估2025年以後開賣，搭載該全固態電池的電動車，行駛450公里所需的充電時間僅12分鐘，是現行約一半。