全台券商據點大掃瞄 跟著主力級大戶一起賺

【文／傅梓翎】

為了解手中的強勢股是不是真的強勢，有時候得要追蹤重要的主力進出狀況，因此，我們來進行全台券商據點大掃瞄，看看這些大戶與主力隱身在哪裡？

虎尾幫為隔日沖好手

筆者統計6月1日～25日以來，全台近900家券商據點，並扣除外資券商及券商總公司，因為他們都是成交量數一數二的據點，裡面有很多的大客戶，不容易從進出來分析，本文將找出一些「地方性、有影響力」的據點來分析，因這往往都是主力級大戶藏身之所在，盤面上成交量最大、最熱、最飆的個股，往往都看得到他們的影子。

統計非總公司據點券商號子前20大，第1名是「凱基-台北」，6月1日～25日以來，平均日成交量達350億元，這個金額是全台包含外資券商當中的第2名，僅次於外資摩根大通的429億元，並且遙遙領先其他外資與總公司的成交量，光1個據點就這麼大，且是第2名的近3倍成交量，實在相當厲害。凱基是本土相當具有影響力的券商，很多大量都是凱基的據點所滾出來的，像「凱基-市政、凱基-虎尾、凱基-松山、凱基-復興」等，都是具有相當影響力的據點。

第2名是「國泰-敦南」，平均日成交量達到120億元，這些據點都有一個共同的特性，那就是「當沖、隔日沖」盛行，這些主力高手們都會去追強勢的股票，甚至是強勢去鎖漲停，不論是當沖或隔日沖，只要有賺就跑，所以1個據點才會爆出這麼大的成交量，因此被這些高手盯上的股票，要有波動很大的心理準備。

第3名是「富邦-嘉義」，平均日成交量達到102億元，「嘉義幫」相當擅長當沖與隔日沖，據了解，其中有4個5、6年級生所組成的主力，市場影響力相當的大，因此也被市場稱做是「富邦F4」。

另外，與「嘉義幫」齊名的是「虎尾幫」，這些地區都是中南部有名的隔日沖主力聚集地方，像是成交量排名在第5、6名的號子「凱基-虎尾、富邦-虎尾」，平均日成交量有50多億元，這些都有虎尾幫主力的影子。

這些地方性主力通常相當團結，可能背後都有相當多的金主，資金實力雄厚，在程式下單的輔助下進出快速，只要看到有外資、投信大買，且產業前景看好，盤中股價若表現也強勢，一般來說，只要股價強勢撐到中後盤，尾盤很容易有這些主力來幫忙來鎖漲停、甚至是盤中就鎖。會追蹤盤後籌碼變化的投資人，通常一看到有嘉義幫或虎尾幫的買盤進入，就會擔心明天可能會有隔日沖賣壓，因為今天的買盤就是明天的賣壓。