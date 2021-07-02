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投資新賽局 巨人浪尖起舞 明星產業大洗牌

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／阮文非】

美、中科技角力暗湧流動，全球產業、投資方向迎新變局，在變遷快速的時代浪潮中，投資人該怎麼放大視野調整投資腳步？本單元專家將從美、中政策、龍頭企業投資、ETF績效與布局切入，帶您站在巨人肩膀上掌握投資契機。

美、中科技戰是貿易戰的延伸，目前擺在檯面上的競爭領域，最重要的是晶片和電動車，但從6G、區塊鏈、互聯網、大數據乃至人工智能（AI）的研發與技術融合，更是掌握未來趨勢的重要途徑。

建立新護城河

政策指導科技業方向

只要是對抗戰，總要分出高下與勝負，但這場美、中科技戰，可能是一場不知何時才結束的戰爭。所以美、中政府乃至科技業，目前把重點放在如何建立一條不依賴對方的供應鏈，和建立新的技術標準做為城牆與護城河，然後在各個科技領域的戰場上攻城略地。

而美、中科技巨擘的新賽局背後，主要看雙方政府的政策指導，因為，科技戰已經不再是單純的企業界之間的競爭，更是美、中政治博弈下的重要棋子。

中國去年面對美國加強打壓力度後推出「十四五規劃」，訂出2021年到2025年間的5年發展方向與目標，做為中長期科技發展策略，其5大重點：內循環、科技自立自強、加速推動5G基建、建立資訊業在地化自主供應鏈、推動區域整合。

當中最重要的是供應鏈與建立研發體系，明顯針對美國阻止技術輸出至中國，及新冠肺炎與廠商出走而引發的供應鏈中斷危機。

美國參院在6月初通過原名為「無盡邊疆法」的「美國創新與競爭法」，要編列2500億美元預算，在未來5年內擴大美國對高科技產業的投資。其中約1900億美元用來加強包括AI、半導體、量子計算、先進通訊、生物科技與先進能源等總體科技水準，540億美元則是專門用來增強晶片和電信設備的生產。

「美國創新與競爭法」劍指中國的意圖相當明顯。過去，美國包括晶片等高科技產業，主要是在美國設計並申請專利，然後向中國等生產成本低的地方授權生產，但為打壓中國和解決供應鏈中斷等問題，美國決定要把供應鏈移回國內，並加強研發來保持競爭領先優勢。

美、中角力

供應鏈才是勝負關鍵

雖然雙方在科技戰中的做法相似，但背景與實力卻完全不同。論市場，美國是全球最大消費市場，市場規模早已成熟，中國開放了幾十年，但各地區與社會上下的貧富差距懸殊，即使有龐大人口可內循環，但是其成熟度肯定遠不如歐美。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2021/7/2 No.1256】

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