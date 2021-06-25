大戶沖出一片天 美元 小電子期貨 夜盤兩頭賺

【文／盧昱衡】

自去年疫情爆發後，直至今年6月，投資股市儼然已成為顯學。隨著台股熱度提高，台股當沖占比也逐步攀升，觀察圖1，今年以來當沖股市占比已超過3成，而成交金占比也超過4成，股市波動加劇時，甚至有來到5成以上的當沖成交金占比。

特定大戶短線常勝軍

顯見台灣投資人除積極進入市場外，對於短線操作也是日趨得心應手，各類平民股神也紛紛浮出水面，其中最吸睛的不外乎是短線操作高手。

觀察券商分點可發現，某些特定大戶操作犀利，是短線的常勝軍，常常是以當沖或是隔日沖的手法來交易熱門股，比較有名的分點包括有：土城永寧、富邦建國、凱基松山等，其資本雄厚，甚至可以連續成交個股在特定張數（如凱基松山即有在今年1月29日連續掛出487張陽明個股，造成市場議論的紀錄）。

這些大戶在當沖占比高的股票中扮演了籌碼推手的角色，如最近市場很熱的航運股、面板股，就是這些大戶們的喜愛族群。

當這些隔日沖、當沖大戶參與市場後，就容易加劇個股的波動性，一方面這些大戶們自己可成交的量多，對於價格有影響性；另一方面，大戶本身的進出就帶有風向球的指標意義，可能會帶領較為敏感的散戶們進場跟風，使得該標的更容易助漲、助跌。

在這股熱錢的簇擁下，台股迎來了萬七的歷史新高，卻也同時帶來了新的市場風險與考驗，短線客雖然提高了流動性，但也加劇了股市的追高殺低情形，一旦遭遇短線利空，買賣委託簿被短時間蜂擁而至的大量賣單打穿，就很容易造成閃崩的情形。

閃崩是機會也是風險

舉例如今年6月16日適逢本土期貨結算，盤中航運股仍是熱門焦點，午盤過後航運股逐漸走弱，當日12點30分後，個股期貨開始進行結算價（個股期貨結算價是以結算日當天12：30～13：30的每分鐘收盤平均為計算基準），時至12點40分後大量的賣單湧至各大航運股，包含了當沖最熱門的長榮（2603）、陽明（2609）、裕民（2606）等。