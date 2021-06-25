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冷股造市VS.新兵熱股 專家幫你找出隱藏版黑馬

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／李冠嶔】

台股造市制度將在6月30日上線，7月1日正式進場，篩選出140檔個股造市，其中有哪些冷門的好股票值得留意？另外，今年以來的掛牌新兵股當中，又有哪些可能會是你意想不到的黑馬？

台股近年交易熱絡，熱門股如航運的長榮（2603），在6月16日成交張數高達101.13萬張，成交值1422億元，當日加計陽明（2609）、萬海（2615）成交值將近2500億元，幾乎占了全市場的一半。就在同一天，凱撒衛（1817）僅成交111張，這家公司過去5年平均EPS超過3元，現金股利超過2元，卻乏人問津，冷熱兩樣情。

冷門股造市即將上路

台股造市制度主要參考新加坡和韓國經驗，韓國2014年實施後，2015年造市冷門股成交量平均提高12%。金管會證期局副局長蔡麗玲指出，初步有9家券商向證交所與櫃買中心申請擔任造市者或交易參與者，要選出140檔個股造市，有8家券商擔任造市者，1家券商為參與者。造市者要積極參與交易造市與提供買賣報價，參與者僅參與交易。

冷門股篩選標準有3項：第一為上市櫃滿1年；第二是符合交易面條件，包含日均成交量、周轉率與波動率較低（年度日均量為倒數30%、或平均周轉率低於市場平均周轉率）；第三是符合發行面條件，包含最近年度財報無虧損、EPS大於2元且近一年有配息。據統計，符合條件的優質冷門股，上市有60檔、上櫃有80檔，合計140檔，以下將針對部分冷門股進一步說明。

南僑（1702）是台灣油脂食品大廠，營收超過6成來自中國市場，股本29億元，成交量很少超過1000張，去年EPS3.84元。南僑在泰國已耕耘29年，2018年10月開始建廠擴產，預計5年投資50億元，於現有工廠旁取得2萬坪的土地，初期投資金額約13.7億泰銖，興建1棟廠房並裝設嬰兒米果線、烘焙麵包零食線各1條，預期來自泰國產製的營收占比將可望拉升至20%。

近期與大江生醫跨界合作，以南僑水晶擅長的製皂技術，結合大江生醫獨家專利TCI633益生菌，將共同推出一系列全新清潔產品，首款洗衣劑於6月推出上市，預計8月再推洗滌液，將為公司下半年的營運帶來新動能。另外，持股14.42%的南僑子公司5月在A股掛牌，至6月18日市值已達214億元人民幣，超越母公司。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2021/6/25 No.1255】

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