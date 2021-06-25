除權息大戲開演 高股息績優生蓄勢待發

【文／楊璧如】

上市櫃公司除權息已緊鑼密鼓地展開，在疫情干擾及資金行情交錯下，今年情勢與過往相當不同，預期龍頭股除息後走勢將起示範作用，牽引整體台股除息行情的方向。

本土疫情蔓延，今年上市櫃股東會延期舉辦，股利發放雖有延後，仍有不少公司已公布發放時間，時至6月下旬，台股也步入除權息旺季，據統計6月已有99家公司除息，7月也有72家公司要除息，未來將會有更多公司公布除權息日期，而6月17日權值王台積電（2330）季配息更為台股除權息行情增添熱鬧氣氛。

台積電除息日即填息

台積電6月17日配發2.5元現金股利，除息首日即完成填息。從產業基本面來看，在既有需求續強，5G、AI、物聯網、資料中心、車用等新科技與應用又倍數增加對半導體的需求量，讓各國持續大搶晶片，市場認為晶圓代工供應吃緊狀況將持續到明年年底，半導體熱度持續。

台積電完成填息後，股價持續震盪，觀察截至6月18日，今年以來台股共有120家公司除息，在這些公司中已有26家公司在6月18日的收盤價是完成填息的，其中又以報價持續上揚的鋼鐵、運輸、半導體，及隨總體經濟復甦的電機為大宗產業族群，顯示在資金行情支撐下，市場願意將資金投入基本面佳且穩定配息的公司。

雖然上市櫃公司除權息已緊鑼密鼓地展開，不過，幾乎與除息畫上等號的存股族似乎相對淡定。根據集保結算所的報告指出，金融股具備相對低價、殖利率高，營運穩定，是存股族的最愛之一，而去年的金控獲利表現亮眼，今年15家金控合計配發1848億元現金股利，創史上最高，但除息旺季前，金融股指數相較大盤弱勢許多，換句話說，本該是存股的好時機，小資族踴躍存股的情況卻不復見。

細究存股熱度退卻原因，集保結算所認為手頭資金有限的年輕人可能是因疫情帶來的生活壓力，不得不賣掉存股周轉，造成金融股近來走勢相對大盤弱勢。若將整體盤勢因素考慮進來，台股仍在17000點震盪，指數在歷史相對高位，就證交所公布數據，股價本益比15.92倍，雖本益比倍數尚屬合理，但股價淨值比達2.37倍，已突破過去數年代表大盤頭部區2倍的警戒位置，評價面可能讓部分存股小資族退卻。

部分小資族轉移戰場

金融股股本龐大，雖獲利穩定但成長性較差，過去波動性也較小，面對市場半導體、原物料股及航運族群股價的大幅上漲，與現股當沖制度有利打帶跑策略，也吸引部分小資族轉移戰場，存股行為也在現股當沖策略下稍見式微。