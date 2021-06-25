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升息澆不熄多頭熱情？ 華爾街巨頭為何不甩鷹派言論

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／阮文非】

聯準會（Fed）暗示最快在2023年升息，甚至有立場更鷹派的Fed高層預期明年底將會升息。Fed的態度由鴿轉鷹，當然衝擊整個金融市場的走勢，但奇怪的事也開始出現，市場用來預測未來利率走向的「隔夜指數交換利率」（OIS）竟然不升反降，不少華爾街巨頭對Fed鷹派言論反應不一，有的不相信Fed真的會升息，有的等待利率上升時出現的投資機會，也有的認為就算升息也不影響股市走勢。

Fed內部鴿鷹大對抗

Fed在6月16日貨幣政策會議裡，暗示升息時間可能提前至2023年之後，向來被視為超級鴿派的聖路易聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）居然發出更鷹派的言論，認為今年美國經濟表現強勁出乎Fed意料之外，Fed預期今年經濟成長率從去年底的4%往上修正至7%，連Fed偏好的通膨指標「個人消費支出物價指數」（PCE）也從原先預期今年成長1.8%，往上修正至成長3%。

布拉德認為在通膨持續增溫下，預期Fed最快在明年底就會升息。其實6月會議裡，預期年明升息的Fed高層就由3月時的4位增加至7位，外界也認為Fed立場偏向鷹派是合理的。

但立場始終偏向鴿派的明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡席卡里（Neel Kashkari）則反對在2023年的年底前升息，其理由是目前美國就業人數仍然較疫前少了700萬人，距離疫前的充分就業程度還遠著；雖然目前物價走高，但隨著經濟重新開放和解除供應限制緩解，就可望減輕物價上漲的壓力。至於Fed主席鮑爾（Jerome Powell）則指出疫情仍然對經濟構成威脅，強調Fed會支撐經濟直到其完全復原為止。

不管Fed高層內部是鴿派抑或鷹派占上風，6月會議暗示提前升息的言論後，立即衝擊金融市場走勢，包括股市下跌、美元和美國公債殖利率走高、大宗商品價格被壓回…等，一時之間，讓人感覺好像現在就要升息了。但金融市場對鷹派言論的反應，似乎有點是在行情漲多或跌深後做為調整的藉口，專家不是說科技股對升息反應十分敏感嗎？但那斯達克指數和費城半導體指數仍維持在歷史頂峰附近！

看看另一個更重要的預測利率走向的指標─OIS，5年期OIS在年初時因債市出現賣壓而上升至2.4%，Fed在6月16日會議公布決議後為1.94%，到18日時已下降至1.71%、創2月初來新低。這代表市場骨子裡並不相信Fed能提前升息。OIS是把金融業隔夜利率交換成為某些固定利率的利率交換，從中顯示市場對利率走向的預期。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2021/6/25 No.1255】

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