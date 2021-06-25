大解封商機 疫後 誰將異軍突起？

【文／林明謙】

歐美大解封前車之鑑，將迎來疫後警戒解除，哪些產業受委屈了，誰又是疫後崛起新星族群，本單元將帶你深入淺出擘畫大解封商機。

聯準會利率會議開完後，引發市場預期開始有比較強硬的鷹派作法後，美元指數才反彈至92附近，也離今年的高點93.4還有一段距離，而過去1～2年的水準則約在95～98左右區間震盪，相較之下，中長期的貨幣政策仍然相對寬鬆，也造成外資資金持續往亞洲流入。

以最新資料來看，外資5月淨匯入約900億元；而合計1～5月，外資共匯入近3600億元，但就是不進台股買股票，像近期外資報告對利率的看法，就直接認為2020年第2季起，在看好台灣的經濟成長動能下，台灣央行將可能開始啟動升息、幅度達半碼，外資認為台灣升息速度會比美國來得快，因此持續匯入台灣將是中長期現象，因此股市有機會受惠，就只要一個好的時間點，需要些耐心來等待。

外資對台股仍保守

雖然先前多家外資連續看保守，不過高盛卻在5月下旬，疫情仍在高峰之際，上看台股19000點，認為台股今年獲利將強於預期，且在大跌後的價值浮現，也帶動台股進一步由16500點附近，再推升來至17400點。到底會不會到呢？高盛的19000點目標若要達標，較有可能會落在第4季，在第3季先創反彈後的高點，然後進入整理，最後再讓指數於第4季發揮是最有可能的，第4季是傳統的年底旺季，在資金動能充沛下，要往19000點大關邁進也比較有力道，可以先不用心急。

統計6月1日～18日為止，外資仍然大賣約380億元，而且5月已大賣500多億元了，全年度到6月18日為止已賣超3500億元，真的不知在觀望什麼？如果外資不回台股，那電子股的表現就會大幅受壓抑。

換個角度來看，台股沒有靠外資都能拉到17000點之上了，若外資一回來，那不就真像高盛所說的，繼續衝高挑戰高點？讓我們來看在7月開始的電子法說會、以及第2季財報公布下，能不能帶動一波外資的回補潮？

證所稅紓困金來源

另外，今年大增的證交稅，也絕對是疫情下政府出手紓困資金的重要來源，5月證交稅達294億元，合計前5月證交稅高達1098億元，較去年同期大增約130%，這絕對會是今年疫情紓困資金的重要來源之一。