存股大作戰！ 3指標挑出優質好公司

【文／呂漢威】

進入到6月份，台股除了準備再度挑戰歷史新高之外，也開始準備進入到除權息旺季，對比去年6月份加權指數與目前的點數來看，目前的點數比去年多了40%以上。指數上漲超過40%，個股的股價很有可能已經上漲了100%，若是以去年殖利率5%的公司來看，倘若公司的股價上漲100%，那麼，公司必須要加碼發放比去年多100%的股利，才能讓殖利率仍維持在5%以上，不然股價愈高，殖利率有可能會愈低，最明顯的例子就是台積電（2330）。

漲幅PK殖利率

多空頭情境選擇不同

日前台積電宣布第1季股利提高至2.75元，換算成年的股利殖利率為1.8%，在去年同期，台積電股利殖利率約2.5%，因此，當股價漲得愈高時，殖利率是有可能會愈低的，那麼，到底殖利率重不重要？還是股價的上漲比較重要？

在多頭市場，股價的上漲比殖利率還來得重要，就如同最近漲幅相當驚人的航運股，長榮（2603）、陽明（2609），如果以殖利率角度來看，都不是殖利率高的股票，因此，以存股的角度是不會去買進它們的，但若是以股價上漲的幅度來看，這波錯失沒有買進長榮、陽明等航運股的投資人，可以說是錯失了一次賺大錢的機會。

難怪常常會聽到，在股票市場很容易患得患失的說法，想要穩定領取股利就不能太在乎價差，想要賺價差，又不能太在乎股利。

所以說在空頭市場的時候，反而高殖利率比較重要，因為在股票下跌時，除非是放空股票，不然很難去賺到價差，此時高殖利率就顯得比較重要。

統計過去20年，每年都能發放股利的公司超過200家，但我們總不可能一次去買進200家以上的公司，所以，這裡必須要去設定幾個篩選的條件。

既然我們現在的角度是不管未來大盤的走勢，單純以股利角度來做選擇，首選當然是以過往能夠發放股利較多的公司來做觀察。

台股Top20出列

20年平均股利逾5元

所以，我們先透過過去20年個別公司的平均發放股利，來找出前20名平均股利較高的公司，以平均股利由高至低來做排序，這些公司分別是大立光（3008）、聯發科（2454）、華碩（2357）、群聯（8299）、晶華（2707）……等，