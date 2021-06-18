熱門傳產重新熱車 航運 鋼鐵 紡織 塑化穩穩的

【文／許博傑】

在端午連假前，許多熱門傳產股包括鋼鐵、塑化、紡織等股價有熄火跡象，原因出在哪？今年市場看好的原物料通膨趨勢有變嗎？而所有原物料的報價近期表現如何？有哪些多空因素影響？此外，從去年下半年一路勢如破竹的貨櫃航運現況及展望？本篇專題將從所有的原物料相關產業、供需、政策以及報價檢視，投資人在技術面及操作上又該注意什麼樣的訊號？

鋼鐵族群熄火明顯

鋼鐵產業是近期熄火較為明顯的族群，主要受到中國近期政策大轉彎的影響，去年9月之後，是中國鋼鐵低檔向上轉折的關鍵，原因在於國家主席習近平在聯合國大會上倡議碳中和，宣布中國二氧化碳排放將在2030年前達峰值，並且會於2060年前實現「碳中和」，當中國要往碳中和實現的必經之路就是對於鋼鐵產業的改革，而今年的鋼鐵股全面大漲主要在於3月20日的唐山市嚴格限產政策。

由於唐山市宣布鋼鐵業者未來必須限制或停止生產，希望全市鋼鐵排放量今年減少30%～50%，限產措施期限到年底，消息一出，兩岸鋼鐵股股價拉出一波向上噴出的行情，然就在股價及鋼價短線大漲後，中共意識到這將不利疫情之後的景氣復甦，並且會快速拉高通膨數據，於是政策又再度出現變化。

從近期中國原物料價格的表現來看，初期的政策手段確實收到效果，但在市場供需失衡加上疫情後景氣開始復甦的支撐下，其實5月下旬過後的中國黑色系金屬報價已經開始出現落底反彈的跡象，從今年中國黑色系金屬走勢來看，今年漲幅最高的在熱軋捲板以及螺紋鋼，分別上漲了23%、24.7%，近期受到政策降溫的影響，但若看技術面卻可發現，短期熱軋捲板以及螺紋鋼都打出5月以來的底部型態。

上游的鐵礦石以及動力煤在近年以來的漲幅也有19.7%以及19.1%，鐵礦石更是在6月11日站上所有均線，距離今年最高點不到10%，此外，攸關建築景氣的玻璃期貨也在今年表現亮眼，年初以來大漲超過42%，6月以後反彈態勢明顯，未來隨時有過高的機會。

陸續出現回補買盤

至於在倫敦的基本金屬報價更是強勢，銅價今年漲幅達27%、鋁價也有25%，6月11日報價，距離今年高點分別僅有5.4%、2.5%，顯示並未受到中國打壓原物料價格的影響，而不鏽鋼的原料鎳價，年漲幅也有10%，距離今年高點拉回也才7%，這3種工業原料價格的硬挺也顯示全球的原物料需求到目前都持續堅挺。