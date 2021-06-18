抗疫利器刻不容緩 快篩 疫苗相關商機超火

【文／黃靖哲】

台灣疫情的大爆發，也暴露了國內疫苗的超大短缺，此時此刻，除了用心防疫，若從投資面切入，可把關注焦點擺在目前國內最短缺的議題所在，例如疫苗、快篩等生技相關族群。

回顧今年4月份新聞，各地方政府還在討論如何提升觀光，推銷各地特色特產。猝不及提防，5月台灣疫情大爆發。台灣也進入了過去一年歐美國家同樣的慌亂與社區感染的疫情當中。

準備永遠不會嫌多

即使端午節過後氣溫偏高，病毒活動力降低，染疫人數稍微減緩，但持續出現的確診案例，慢慢地已經讓市場知道，想要回到過去單日確診人數0的日子，將有一段很漫長的時間與路程要走。

特別是這次COVID-19病毒的變異速度，超過了許多生物學家的事前預估，至今已經出現了英國、印度、越南等的變種病毒株。第2代病毒不但傳染力加增，甚至死亡率不減反增，面對瘟疫災難，除了全民一心努力做好自身防範之外，過去西方國家等包括日、韓的經驗，或是生技科學未來的發展，都是我們思考對抗疫情的重要方式，同時也帶動了相關生技產業持續發展的商機。

當話題爭論在有沒有「超前部署」的焦點上。筆者認為，當然有準備，但事實上很難以預估疫情到底有多大多廣，加上台灣是個民主政府，許多事情的當下，必須遵照相關醫事法規定進行，國際上面對各國疫情仍然嚴峻，大國紛紛自保才難以全面支援，同時，我國難以在全球爭取疫苗供應量上取得優勢也屬國際現實。因此，國產疫苗的戰略性需要、疫苗的需要與施打率、非醫事人員可篩檢的法規鬆綁與推動普篩，以及COVID-19相關醫藥上的新進突破性藥物，仍是本年度最重要的「抗疫」與「恢復生活」的重要大事，簡言之，還要準備的更多。

普篩勢必成為常態

COVID-19的難以防範，在於無症狀感染者占8成以上多數，加上包括最精密的PCR核酸檢測，也持續出現了陽轉陰、陰轉陽等不穩定狀況，因此進入社區感染之後，難以確定病毒已經在環境之中消失與否。「與病毒共存」將會是未來生活當中第1個必須接受的生活。而如同企業，菜市場與超級市場等生活群聚難以避免之下，「定點快篩」甚至最方便的「家庭普篩」等將成未來生活中不可或缺的未來方向。

相對於PCR檢測單價動輒台幣4000～7500元不等，且相關設備動輒也是2000萬元左右價格，快篩成本約150元～1000多元以下具有相對的成本優勢，且時間快速方便使用，也成為市場接受度高的相關產品。