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美股會不會閃崩？ 美中角力戰與股市大PK正上演

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／阮文非】

在美股指數不斷創下新高的同時，國際市場專家頻頻示警，紛紛表達對美股崩跌的看法與疑慮，而與其擔心美股是否崩跌，不如將現正上演的中、美角力戰看分明，將會整個大明白。

儘管市場一再憂慮美國通膨壓力愈來愈大，會逼使聯準會改變寬鬆貨幣政策立場，但在聯準會舉行6月政策會議前夕，S&P 500與那斯達克等兩大美股指數又創新高。雖然道瓊指數沒有創新高，但也逼近歷史高點附近，在這種情況下，市場仍然存在不少美股崩跌的看法與預期。

股市泡沫就將被刺破？

另外，以美國為首的G7峰會，7國領導人同意推出支持中低收入國家基礎建設方案，來對抗中國「一帶一路」，挖牆意味濃厚，外界認為中國與西方進入新冷戰。在這種情況下，就算中國是全球最大經濟體，沒有國際關係與海外市場，內循環只不過是一個笑話。拿中國與美國股市的表現相較已勝敗立見，就算美股真的發生股災，中國乃至股市也占不到便宜。

今年來美股每次下跌，市場立即把原因歸咎於市場憂慮通膨壓力上升，令聯準會被逼提前升息，升息向來不利藉由資金行情推高的股市。但是市場愈強調相關的憂慮，美股卻是照樣創新高，難道股市漲的時候，就不擔心通膨和升息？

很明顯，通膨與升息只是市場預期心理，至少目前從聯準會主席鮑爾口中，仍然十分明確地指向在2023年年底前不會升息。只要他確定這樣做，旁人喊升息再大聲也沒有用。

去年爆發新冠肺炎疫情後，全球各國尤其美國，為了救市、救經濟已到了不顧後果的地步，假如真的發生股市崩跌而讓經濟惡化，從聯準會到拜登政府會坐視不理？這才是投資人愈喊憂慮，但美股就愈往上漲的背後原因。

歷史經驗能趨吉避凶？

更重要的是，大部分人能預測得出來的股災，從來都不曾發生過。像GMO共同創辦人葛拉漢（Jeremy Grantham）等英雄豪傑大唱空頭那麼多年，最終搞得自己灰頭土臉。

翻開一頁頁美股崩跌的股災史，從1929年大蕭條、1987年黑色星期一、2001年911事件、2008年金融海嘯、到2020年3月新冠肺炎大爆發等，幾乎都出乎大家意料之外，事後的股市走勢也不一樣。1929年股災後，花了足足23年時間才回到當初水準；但1987年和2001年只花2個月就回到股災前水準；2008年和2020年都在聯準會極低利率和量化寬鬆等大力打救下，過沒多久就觸底回升，2008年花3～4年時間就收復失土，去年3月後更屢創新高。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2021/6/18 No.1254】

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