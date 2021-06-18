邪惡第5波買什麼？ 下半年多頭主角誰來擔綱

【文／林明謙】

進入下半年之後，台股有再衝高機會嗎？從經濟基本面看，疫情衝擊面到底有多大？從線型來看，台股有可能進入邪惡第5波嗎？如果台股出現邪惡第5波，該買什麼股票？本單元專家將針對下半年台股行情規畫，找出關鍵進場時機以及隱藏的多頭火力股！

第2季的疫情發展反轉直下，讓許多投資人受傷，但展望下半年台股多頭可還沒有完蛋！未來在疫情過後、解封三級警戒之後，應該仍有「隱藏火力」在其中，現在筆者就帶投資人一起重新進行大盤規畫。另外，當大盤再闖天關18000點時，邪惡第5波將可能再度出現，屆時又要買什麼股票呢？

3大利多浮現

看好第3季隱藏火力

坦白說，近期在第2季的台股操作上比較不容易，這一點相信投資人都相當的有感，尤其是5月回檔的大洗盤，大家已經領教過了，行情不像第1季一樣那麼容易賺到。的確，5月～6月台股受疫情影響，或多或少的洗了一下盤勢，同時間可以看到歐洲股市在疫情解封之後，紛紛迎接解封後的行情，指數續創新高，而台股表現雖然不錯，但畢竟疫情的不確定因素還在，因此台股要挑戰17709點的高點自然就比較不容易。

不過，在進到第3季後，台股有幾個利多的理由可以期待，第1個就是疫情利空的淡化，因為經歷過5月～6月的消化後，未來除非出現更大的變數，否則市場應該已經消化疫情利空，開始像其他國家一樣走自己的路，而且在第3季中可以期待三級警戒解封的行情，甚至施打疫苗速度加快後，市場也可以期待二級解封行情，這個都是在第3季可以期待的利多。

再來，進入到7月後，開始有除權息行情，這個也是每年必做的多頭行情，尤其是2020年很多公司都大賺，因此今年要配發的股息也相當多，而且很多的電子股都整理了一段時間，股價在相對低檔，像是台積電（2330）、聯發科（2454）、聯電（2303）、日月光投控（3711）等，都會吸引法人的注意。

最後，當時間來至7月～8月時，台股的超級法說會將開跑，屆時會有很多公司召開法說會，對市場說明下半年的展望看法，同時也會公布第2季的獲利狀況，在目前第2季營收都持續成長下，看來第2季的EPS應該不會太差、甚至是繼續的成長。基於以上幾個重要理由，筆者認為第3季中之前會存在著一股隱藏火力，可能會走一波多頭行情，而這行情將會由電子股與傳產股並強，所以再創高點的機會是有的。

然而，行情在走到第3季末至第4季初時，則要留意可能會拉回整理，特別是8月中下旬到10月左右，技術面上在挑戰高點之後，盤面本來就需要時間來回檔整理，而消息面上也需要開始消化一些市場預期的利空，像是「聯準會QE規模縮減、電子股漲價動能漸漸消退、重複下單疑慮」等，這些議題都是下半年市場擔憂的利空，自然也需要時間去反映，因此筆者認為8月中下旬到10月間，台股可能會出現拉回整理，同時也將是布局年底行情的好時點。