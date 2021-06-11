電動車勢不可當 10檔概念股商機在握

【文／孫嘉明】

全球氣候變遷讓各國政府與企業開始思考，全球碳排放所造成的溫室效應對氣候系統的衝擊，全球排碳目標希望在2015年.2025年，可以做到平均40%的碳排放減排，另就美國環境保護局（EPA）2019年調查，單就美國溫室氣體的排放量運輸部門就占29%，因此，為達減排目標改善純燃油車的碳排放問題，就成為重要工作之一。

全球減碳趨勢禁售燃油車

而電動車本身為純燃油車的替代產品，降低燃油車使用，在用車需求不變下就必須利用電動車來補足。在歐洲更有國家如挪威喊出2025年禁售燃油車，在2040年前有德國、荷蘭、丹麥、英國、西班牙、法國及日本與美國特定區域，皆有禁燃油車相關政策執行，因此，電動車將會在這波減碳趨勢下，增加其滲透率與市占率，電動車相關廠商將受惠此一趨勢。

回顧去年全球電動車銷量達296.3萬輛，成長率46.3%，其中，在德國、法國及英國受惠電動車補助方案帶動下，銷量成長率皆逾100%。

除了由銷量成長角度看電動車之外，我們也可以看一下各國電動車銷量的全球占比，其中，中國雖然去年銷量年成長率僅17.2%，不過其銷量占全球銷量的41%，可見為電動車重要市場，全球銷量前5大國家分別為中國、德國、美國、法國及英國，因此，上述各國車廠將會是國內電動車相關廠商合作對象。

續航力、充電樁加快普及

就長線觀之，工研院預估在2040年電動車全年產值將達2.1兆美元，達5000萬輛，年產值將為智慧型手機全球產值0.9兆美元的2.3倍，另在電動車的市占率部分，有機會在2035年.2040年間出現黃金交叉，此時電動車的市占比重將高於純燃油車，由此可看出電動車產業成長空間值得期待，將成各家廠商必爭之地。