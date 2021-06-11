油價重返100有望 原物料族群全面重新檢視

【文／蔡明翰】

近期因伊朗籠罩戰火陰影，伊朗首都德黑蘭附近的國有煉油廠發生大火，短線激勵油價轉強，中長線在歐美疫苗施打後，經濟活動持續復甦，導致原油需求持續增加，雖石油輸出國組織（OPEC+）計畫7月開始每日增加約45萬桶的產量，但增加產量低於預期，加上市場預期歐美經過1年的居家隔離和防疫限制後，在今年暑假將有望出現報復性出遊潮。

油價多頭格局獲確認

因而，雖全球經濟活動仍受疫情干擾，用油需求仍未回到疫情之前，但原油價格仍提前反映，維持強勢走勢並創近2年新高，惟目前全球疫苗施打尚未普及，世界各國的國門多尚未開啟，因此國際間航線多呈現停擺或是大幅減班，目前油價強勢主要是反映歐美國內航班的需求逐步增加，再加上駕車出遊的比例拉升，預期在全球疫苗持續施打之下，今年底各國國門有望陸續開放，長線用油需求仍將隨著疫情衝擊縮減而回升，油價多頭行情將有望延續。

所以，外資紛紛看好油價走勢，摩根大通與高盛皆認為油價漲勢將一路持續到明年，原本預期今年底將達80美元／桶，但需求強於預期之下導致油價將更早達到這個水平，疫情後未來3年油價可能重返每桶100美元大關，油價多頭格局獲得確認。

塑化與紡織相關原料主要由原油提煉而來，當油價強勢上揚時，將使原料成本提高，只要需求維持穩定，原料價格上揚多半能轉嫁於產品之上，而塑化廠具有大量的低價庫存，有助於產品利差擴大，加上在油價上揚的趨勢之下，下游廠皆會有「現在不買、下週買更貴」的預期，因此油價上揚不僅推升產品價格上揚，需求也將同步被刺激，以致出現價量同步上揚。

然塑化產品眾多，並非供需皆維持正向，目前乙烯族群之中，以PE（聚乙烯）與PVC（聚氯乙烯）供需較為健康，PE主要運用於包材與塑膠袋，PVC產品以水管建材為主，兩者皆與景氣呈現高度正相關，因此目前歐美疫情趨緩之下，PE與PVC價格將有望隨著油價延續強勢，而台塑（1301）為PE與PVC的生產廠，但公司對第3季展望看法保守，主要提及亞洲及歐美的疫情變化呈現兩樣情，