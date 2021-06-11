跟著政府基金買股票 股票篩檢3大步驟愛注意！
【文／林明謙】
說真的，投資人應該都有這種感覺：近期股市的操作難度變高了，因素變得更複雜了。尤其是最近盤中只要一大跌，市場就會猜測：疫情是不是又失控？確診人數是不是又進一步擴大？或者是這把疫情火也燒進了科技廠？可能會謠傳哪一家電子大廠員工也染疫，影響科技業的供應鏈，甚至是護國神山群都全部淪陷？或者是全國疫情可能會升級、進入封城的最高警戒？
選股操作的3個步驟
這些市場消息真真假假，真的很難分辨，過去可以觀察生技股、疫苗股或防疫股在盤中是不是出現大漲？如果大漲的話，往往可以猜測下午2點公布的人數可能變多，或是疫情變得緊張，但自從高端疫苗連續跌停之後，影響了生技股的資金動向，這種盤中指標已經漸漸失效了，不容易觀察。
的確，在這風聲鶴唳的時期，空頭很容易亂放消息，因為一有風吹草動，市場資金就容易先砍再說，沒事的話又會漲回來；又或者是疫情一減緩、疫苗供給傳出利多，股市也可能大漲。
但是，散戶絕對是訊息的最末端，因此投資人在裡面最好不要跟著追漲殺跌，盤中的消息、Line的轉傳最好都不要去理它，面對這種情況，建議應該「開大門走大路、不要管小道消息」，回歸自己的操作步調就好。
此時建議投資人3點應該做的事項：首先，重新檢視自己的持股水位，若太高的話最好降一下，一般說來不要超過7成，因為來到第2季、第3季的行情，已經不像第1季那麼好賺了，如果目前持股還是很高的話，投資人就會過於擔心、很容易隨著消息面起伏，所以最好還是降低一下持股比重，心理面比較不會受影響，那麼，就算是真的又如何？疫情終究會過去，投資眼光還是要看中長線前景。
其次是看看手中的股票，是不是已經漲很多？若已經漲高了，最好也調節一下，因為每次大盤一有風吹草動，常常是這些漲多的強勢股先被砍下來，也往往是這種漲多的股票最容易讓投資人心神不定，所以可以酌量獲利了結，來抵抗近期波動變大的盤勢。
最後，重新檢視手中持股第2季的營收與獲利，是不是可望維持高檔或是持續成長？同時也看一下本益比是不是相對偏低，若有外資與投信的買盤更好，如此一來更能確認你的想法是獲得市場認同的，能讓你對於自己手中的個股再度增強持股信心。
【完整內容請見《非凡商業周刊》2021/6/11 No.1253】
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