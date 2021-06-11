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金價第3次狂歡派對 預期惡性通膨將要降臨？

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／阮文非】

金價最近轉強，愈來愈多專家看好上漲至2000美元是早晚的事，因為全球通膨壓力愈來愈大，包括貴金屬等商品行情漲不停，疫情令全球經濟變不明確，即使歐美疫苗接種不斷上升，但仍不斷受新變種病毒困擾，西方圍堵中國的力量愈來愈大，最具投機炒作代表性的加密貨幣走勢已轉弱，顯示炒作資金開始從加密貨幣市場撤出…等諸多現象，都顯示避險需求不斷增加，這正是有利金價而不利股市的環境。最值得注意的是，金價近期的大多頭走勢，可能表示市場正預期惡性通膨將要降臨。

紐約近月黃金期貨價在3月30日每盎司收盤1686美元後就開始往上漲，到5月26日升破1900美元大關，6月2日收1909.9美元，創1月5日來最高點。3月底到6月初累計上漲逾13%。

金價走高背後因素

雖然6月3日因美國數據強勁而引發升息預期，讓金價急速拉回至1873.3美元，但在截稿時近月期貨再度回升至1900美元附近。

德國商業銀行分析師費特舒（Carsten Fritsch）表示，目前市場環境有利金價繼續上漲，在站穩1900美元以上之前，拉回都只是喘息一下再凝聚上漲動能。

3月底到6月初金價走高期間，美股3大指數最近開始出現漲不太動的走勢，其中，那斯達克指數更出現明顯拉回、標準普爾500指數也出現M頭態勢；美元指數從3月底的93.3開始下跌，最近還跌破90大關；美國10年期公債殖利率從3月底的1.745%就往下走，近期大約在1.55%到1.6%間游走。

而倫敦金屬交易所（LME）的銅現貨價在同期間，價格從每公噸8850.5美元上升至5月10日的10724.5美元創新高後就開始被拉回，5月24日失守1萬美元大關，近期連9900美元也未能守住。

最值得注意的是被形容為黃金替代品的比特幣，4月中每單位創約64829美元新高後，被馬斯克反反覆覆的態度給玩死，截稿時連33000美元也不到。

金價真的已超買？

跟這些之前曾被市場熱鬧討論的金融資產相比，金價過去2～3個月來的走勢確實強勁，這大多頭氣勢成為市場焦點。儘管有分析師認為部分技術指標顯示金價升破1900美元後已出現超買跡象，但他們強調就長期上漲走勢裡，目前金價水準仍屬於健康程度。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2021/6/11 No.1253】

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