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日經：台積電海外首座晶片封裝廠 考慮設在美國

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缺貨商機操作術 強強連手時代 誰最有看頭？

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／李冠嶔】

今年台積電（2330）技術論壇，是6月初的科技盛事，這是連續第2年在線上舉辦，6月1日於北美、6月2日於中國、歐洲、台灣同步登場，共計超過5000位全球客戶與技術夥伴註冊參加。

數位化投資

重新架構全球經濟

去年起的新冠肺炎疫情，重新架構全世界經濟模式。在總裁魏哲家主題演講提到，疫情加速數位化腳步，對所有產業造成衝擊。IDC預測，未來全球GDP65%將與數位經濟相關。數位化轉型相關投資激增，即使疫情過後，這類投資仍將持續，進而創造數位全球經濟。

因應在家工作、教學而需要更高的運算能力和更高效的網路基礎建設，魏哲家表示，高效能運算（High Performance Computing）應用需求激增，成為驅動半導體技術的主要動能，並需要先進技術，才能提供具有競爭力的效能。

他同時也提到，數位轉型為半導體產業開啟了充滿機會的嶄新格局，台積電全球技術論壇彰顯了許多我們加強與擴充技術組合的方法，協助客戶釋放創新。

去年台積電領先業界量產5奈米技術，良率提升的速度較前一世代的7奈米技術更快。5奈米家族的4奈米加強版藉由減少光罩層，及與5奈米幾近相容的設計法則，提升效能、功耗效率、電晶體密度。目前4奈米開發進度相當順利，預計於今年第3季開始試產。

最新的3奈米技術，相較於前一代5奈米技術，速度增快15%，功耗降低達30%，邏輯密度增加達70%。魏哲家表示，3奈米製程將進一步增加EUV的使用，預計2022年下半年在南科18廠進入量產，2奈米則正在土地取得程序中。

N5A製程

未來滿足汽車應用

過去多半採用成熟製程的車用晶片，去年在台積電每季占比皆不超過4%，在此次論壇裡，推出的N5A製程，為滿足更新穎且更強化的汽車應用，對於運算能力日益增加，例如支援人工智慧的駕駛輔助及數位車輛座艙。

預計於明年第3季問世N5A製程，是5奈米家族的最新成員，其將現今超級電腦使用的相同技術，帶入到車輛當中，同時符合了AEC-Q100 Grade 2嚴格的品質與可靠性要求，以及其他汽車安全與品質的標準，台積電的汽車設計實現平台也提供支援。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2021/6/11 No.1253】

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