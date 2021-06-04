高股息商品比一比 股票 ETF 基金 怎麼挑最誘人

【文／呂漢威】

回顧5月份台股走勢，雖然受到疫情影響，台股一度來到15159點的低點，但在外資大力買超下，台股5月份最終收在17068點，等同於上漲將近2000點。但仔細去觀察表徵台灣權重前50大的ETF元大台灣50（0050），5月份外資籌碼呈現出賣超的情形，反到是元大高股息（0056）外資卻是逆勢買進。

高股息ETF

台股地位舉足輕重

目前元大高股息ETF規模已超過700億元，也是台股ETF中的第2大，顯示這檔基金在台股的地位可說是舉足輕重，所以，外資在此時買進這檔ETF，也值得我們來探討。

自去年3月全球爆發疫情以來，各國政府撒出大量資金來救市，也使得全球股票市場幾乎都呈現出大漲的情況，也讓全球景氣持續走揚，並未因為疫情的影響而陷入衰退。但利用大量印鈔票來救市的政策，終將使得全球通貨膨脹率走升，雖說股票的殖利率就是用來對抗通膨的工具，但又因為股市的大漲，也使得多數股價走揚，此時企業若沒有提高發放的股利，那麼殖利率就沒有以往來得高，因此，外資開始選擇買進高股息相關的ETF。

而台股中比較偏向高股息的ETF有元大台灣高息低波（00713）、富邦臺灣優質高息（00730）、FH富時高息低波（00731）、元大US高息特別股（00771）、國泰永續高股息（00878），附表內也整理出上述高股息ETF的規模與近期報酬率給投資人參考。

除上述高股息ETF外，投資人也可透過銀行或是基金銷售平台來投資投信公司發行的高股息基金，而以國內股票型基金為例，比較偏向高股息的有：野村台灣高股息、元大台灣高股息優質龍頭-新台幣（A）不配息、元大台灣高股息優質龍頭-新台幣（B）配息、國泰台灣高股息傘型之台灣高股息-新台幣A（不配息）、國泰台灣高股息傘型之台灣高股息-新台幣B（配息）、富邦台灣永續發展高股息-A類型、富邦台灣永續發展高股息-B類型，附表也整理出上述高股息基金的規模與近期報酬率給投資人參考。

總結上面所提到的高股息標的來看，一般投資人是要在股票交易市場買ETF就好，還是透過銀行或是基金平台買投信發行的基金會比較好呢？其實答案是只要能夠賺錢就好。