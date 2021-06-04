洞悉飆股反轉3徵兆 專家教你再上車與下車時機

【文／林明謙】

航運類股的神鬼奇航旅程已成為一個傳說，你有搭上船嗎？還是已經下船了？實戰專家將教你如何克服大浪中淘金的恐懼而再度上船，同時也要擬好操作策略，知道什麼時候該下船。

航運類股過去半年以來簡直可以說是「神鬼奇航」、令人無法置信，不僅主導了台股與內資資金的流向，也主導了大盤的漲跌，真的是叫人又愛又恨。接下來筆者就來完整剖析「貨櫃、散裝、航空」等3大熱門族群，到底它們該怎麼看？投資人的操作策略又該如何擬定？更重要的是，熱門股在反轉之前有沒有什麼徵兆可以參考？

航運3雄賺2～3個股本

航運類股的神鬼奇航旅程在台股已經成為一個傳說了，在這種不到1年就大漲超過1000%的10倍速漲幅下，讓不少上去又下來的散戶、主力與法人都頻頻頭暈，筆者也上去、下來好幾次，總是很難成功的待在船上。面對這強大的對手與豐厚的獲利機會，惟有好好研究，才能夠再度勇敢拿起船票，克服大浪中淘金的恐懼而再度上船，同時也要擬定好操作策略，才知道什麼時候該安全下船。

為了快速了解市場對航運類股的看法，筆者從資料庫中統整4月～5月期間，內、外資對於航運3雄2021年EPS的預估，首先是長榮（2603），包括內、外資在內共有11家法人出過報告，而最新的今年EPS預估區間落在20.9元～27.6元間，看來至少賺2個股本已經是共識，而陽明（2609）則有5家法人在追蹤，給出的EPS區間近期落在25.6元～33元間，顯然看好陽明獲利能力要優於長榮；萬海（2615）目前只有2家法人持續追蹤，給出的EPS預估落在20元～32元。

可以看得出來，長榮的股價雖然在航運3雄之中是最低的，但卻是內、外資較為關注的指標股，而萬海的法人關注度較低，但股價卻大幅超過長榮與陽明，而且最樂觀的獲利預估下是每股大賺3個股本，這點和陽明差不多，但股價一度來至161元，顯然是內資大幅拉抬的股票，用來帶動長榮與陽明的走勢，畢竟先前上面有較大的套牢賣壓。

不過，整體來看，市場對於運價持續上漲的看法樂觀，而且預期相關個股第2季的獲利可望持續成長，看來股價也可望續強至第2季財報公布前後，將會帶動散裝與航運股走勢，投資人在操作時宜善設停損並嚴控投資比重。

散裝與航空各自努力

接著來看散裝航運，老大哥裕民（2606）出來說散裝航運會再旺3年，在中國經濟與基建大幅成長及各國經濟復甦下，對於鐵礦砂、煤炭、水泥與廢鋼等商品的海運需求大增，因此BDI指數居高不下，而法人近期共有3家持續追蹤裕民，分別預測今年每股將賺2.8元～4.4元之間，其實算一算本益比是在15倍上下的，雖然感覺貨櫃3雄的本益比更低、更具吸引力，但裕民仍然會受到投信買盤的注意，且股價表現也會與貨櫃3雄連動。