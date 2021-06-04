半導體產業大缺貨！ 設備 IC設計 MCU優勢足

【文／許博傑】

半導體缺貨、漲價、再漲價！去年第4季以來，半導體產業在供需失衡下頻傳漲價訊息，這次的漲價包括晶圓代工、記憶體、IC設計、封測等領域，可說是遍及產業上、中、下游，而在這些廠商陸續喊漲後，到底哪些廠商受惠漲價趨勢而出現營收、獲利大成長現象？

各國正視半導體自製

此外，在半導體大缺貨的效應下，各國開始正視半導體自製的現象，尤其未來台積電（2330）可能在美國最多蓋出6座晶圓廠，這種大規模的投資及需求，將對整體產業帶來什麼衝擊與效應？而就在半導體產業一片看大好的聲浪中，大摩卻在近期發出報告，直指半導體景氣鬆動，下調台灣16檔半導體公司評等與股價，這又會對下半年的半導體產業帶來什麼影響？

半導體漲價過去以來一直不是什麼新聞，畢竟隨著新科技、新應用的發展，本來全球對半導體的需求就會持續提升，但去年以來的缺貨、漲價潮卻讓過去未曾缺貨的汽車晶片出現史無前例的大缺貨現象，導致美國車廠無車可產，更驚動白宮召開會議，最後更是衍生出包括台積電、聯電（2303）、英特爾、三星等半導體製造大廠的大擴產現象，可說是近10年以來半導體產業的最大盛事。

從目前狀況來看，似乎各國在經過中美貿易戰與去年的晶片大缺貨後，有開始打造去台積電供給的趨勢，也就是說，大國意識到不能再把晶片的製造單壓在台灣本島，而是要開始分散的建置供給，只是未來若真的這些晶圓廠陸續完工，對於整體的供給必然可能出現景氣衰退後的供過於求，但若不做，又怕今年的缺貨現象延續，可說是兩難。

不過，對於台灣的半導體設備、耗材供應鏈來看，長線只要陸續確定建置並且開工，那麼半導體的設備需求必定拉高，只是現階段僅台積電亞利桑那州12吋廠及聯電南科廠是確認的，其餘還未有明確時間表，因此，在相關類股操作上就不必急躁，畢竟若第3季開始傳出半導體庫存過高而有調整庫存的現象時，可能相關建廠計畫又會有雜音，這當中可以京鼎（3413）為指標觀察。

由於京鼎是艾司摩爾（ASML）的供應鏈，在未來這些新廠都會用到ASML的設備需求下，長線營運爆發力自然可樂觀看待，再來，京鼎也身為鴻海（2317）集團一員，鴻海自己在半導體的投資及背後集團的實力，自然都成為公司在不景氣時的後盾，目前股價在200元～250元大區間震盪，逢回守穩月線可開始分批布局。

大摩下修16檔目標價

此外，半導體近期的另一件大事就是大摩在5月20日前，一口氣下修16檔台灣半導體個股目標價，這對於日前外資拚命因相關半導體缺貨、漲價看大好的趨勢，可說相對諷刺，當然大摩也有其下調理由。