全球央媽見招拆招 財政措施救濟較貨幣政策有效

【文／阮文非】

全球大宗商品價格漲不停，已令各國開始感受到通膨壓力，但為因應通膨壓力增加而升息的話，又得面對本國貨幣是否因美元走貶而承受升值壓力，導致本國出口競爭力被削弱，這種兩難局面成為各國央行共同面對的問題，尤其是全球焦點所在的聯準會（Fed）也不輕鬆，其持續超寛鬆貨幣政策，已導致房市與股市都過熱的頭痛問題，還得承受國內要求升息對抗通膨的更大壓力。

聯準會的困境最頭痛

簡單說，目前各國央行在評估貨幣政策方向時，已無法單純就客觀經濟環境來判斷，更要考慮到國內外政經與疫情變化等各種因素，導致央媽們的政策只能見招拆招，甚至可能演變成未來由小國開始升息，迫使歐美等主要國家央行改變貨幣政策方向。

儘管近期數據顯示美國通膨率超過市場預期，美國房市熾熱程度讓包括木材與銅等大宗商品價格大漲效應，讓全球愈來愈感受到壓力，但Fed認為這只是暫時性因素，其主席鮑爾仍暗示要到2024年才會升息。讓美元指數從3月底逾93開始走跌，到現在連90也守不住，令許多國際貨幣承受升值壓力而打擊出口競爭力。

這種為確定挽救自己經濟穩健復甦而以鄰為壑的做法，已引起部分國家像中國的不滿而做出反制做法。

中國人行阻升人民幣

像中國人民銀行5月31日就決定，從6月15日開始把外匯存款準備金率由目前5%調升至7%，為人行從2007年以來首次調升該率，其目的就是阻止近期人民幣急速升值而傷害其出口競爭力。

其實包括歐洲、日本與英國等多家主要央行都跟Fed想法一樣，認為目前還在肆虐的新冠肺炎疫情所導致的高失業率，會阻止通膨持續迅速上升的走勢，因此堅持極寬鬆政策直到經濟確定穩健復甦為止，期間就算出現通膨率暫時性超過2%通膨率目標也在所不惜。從近期美國就業數據疲弱而明顯不如外界預期的情況來看，似乎在印證這些央行的看法，但問題是外界看法並非如此。