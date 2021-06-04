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台股轉折之戰 名師獻策 多空一手抓

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／編輯部彙整】

台股轉折之戰，接下來該怎麼轉？市場名師將針對行情做勾勒，怎麼轉折？接下來的盤面換誰當主角？會豬羊變色嗎？怎麼變？接下來的操作策略又該如何擬定，只要抓對方向，輕鬆掌握多空不求人。本單元商請市場名師林隆炫、廖繼弘、杜富國、賴建承，藉由他們豐富的市場閱歷，提供更多操作建議。

當大盤反彈，漲到電子就結束了，這個行情該如何做正確的研判？市場投資人開始感到狐疑，為何下跌速度比上漲速度還要快，這是否意味除了主角將換人當，究竟這一波會走到幾月，怎麼研判？本單元將商請數位市場名師做解析，務求為讀者找出下一步新方向。

波浪大師林隆炫

12月將是收紅的高點

此次台股由2020年3月的8523點起漲，上漲至歷史性4月高點17709點，漲幅高達9186點，由於面臨13個月時空大轉折，酷似12682點的量價結構，我們透過《非凡商業周刊》提醒投資人避開了5月2550點的下殺風險，展望6月之後，台股又將何去何從？是當前投資人最為關心的議題。

就時間而言，13個月轉折順利過後，下一個重大時間轉折為8個月後的21個月，轉折落在今年的12月是收紅的高點則是賣點，如果是收黑的相對低點則是買點。

15159絕不能跌破

但過程中，必須掌握階段性的買賣點及個股的表現空間，目前雖然我們仍不能完全排除12682點的反轉風險，但似乎比較像第4波的空間修正，大漲大跌換手洗盤後再創新高。

就空間而言，此波低點15159點為多頭最後防線，絕不能再跌破，上檔17500點為中段整理的上檔反壓，此區間為現階段中期的操作區間高賣低買。

但指數的買賣區間並不是未來真正的成敗關鍵，個股的表現才是重點，年初資金集中電子股，電子股默默做頭出現大幅拉回修正，資金轉向原物料的傳產股。

如今原物料面臨美元升值13個月轉折向下，5月主力大賣傳產資金轉向打底的電子股，6月預期台幣向貶是否帶動電子股行情是台股下波段行情走向的關鍵所在，也是台股挑戰2萬點的基本要件。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2021/6/4 No.1252】

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台股轉折之戰，接下來該怎麼轉？市場名師將針對行情做勾勒，怎麼轉折？接下來的盤面換誰當主角？會豬羊變色嗎？怎麼變？接下來的操作策略又該如何擬定，只要抓對方向，輕鬆掌握多空不求人。本單元商請市場名師林隆炫、廖繼弘、杜富國、賴建承，藉由他們豐富的市場閱歷，提供更多操作建議。 Part1》台股接下來的行情怎麼看？ Part2》盤面主角會豬羊變色嗎？怎麼變？ Part3》現階段實戰操作策略。

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