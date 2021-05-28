6月上漲股 有溫度 天然氣 食品 紡織放大絕

【文／呂漢威】

回顧2021年5月份台灣股票市場因為國內疫情再度升溫的因素，於5月中旬以前出現了恐慌性的賣壓，雖然外資在最恐慌的5月17日大買了300多億元，但截至2021年5月24日為止，加權指數的月漲跌幅仍然呈現負數，顯示出目前台股真的進入了表現平淡的情況，而筆者於《非凡商業周刊》1247期中本專欄中，幫讀者整理出來的5月份上漲機率高的股票，其股價表現就相對1月到4月要來得遜色許多。

找出具季節性個股

以5月份上漲機率高的個股表現來說，還是沒有辦法分散大盤全面走跌的情況，只能去分散個別公司表現不好的風險，但其實還是有機會找出較具季節性產業的股票，如先前在《非凡商業周刊》與非凡商業台《股市現場》節目中提到的3檔，5月份上漲機率較高的電子商務和文化創意類股歐買尬（3687）、鈊象（3293）、網龍（3083），截至5月24日的月漲幅分別為19.15%、6.34%、0.88%。

當然，上述3檔公司的股價能夠在5月份上漲還有一個原因，就是因為疫情帶動的宅經濟題材，再加上季節性的效應，使得5月份的股價走勢相對比較亮眼，統計5月份上漲機率較高的公司當中的前5名，若以5月24日的收盤資料來計算，平均漲幅約為6.18%。而若以同樣的時間來計算，上漲機率較高的個股中，跌幅較深的大多都是電子股，顯示出今年5月份電子產業有開始步入淡季的情況，所以在觀察6月上漲機率比較高的公司之前，建議投資人可以先以非電子的公司來做觀察。

根據過去10年統計資料，6月份上漲機率百分之一百的公司為中華電（2412），也是統計過去10年惟一的一檔。當投資人看到中華電這檔股票時，大多會覺得這檔大牛股有什麼好買的。

但回顧5月份如果投資人手中持有的是中華電，對於股價的波動就不會有太明顯的感受，但是5月份以前持有中華電信的投資人大概也感受不太到加權指數來到17000點的大多頭行情，主要還是因為中華電的股價實在是太牛皮了。

相對來說，上漲機率90%的華豐（2109），股價就比中華電要來得活潑許多，在疫情的衝擊之下，全球開始針對原物料相關的物品做囤積的準備，一方面是現在船運的運期因為港口擁擠的關係相對拉長，因此近期塑化、橡膠等相關類股股價都從5月中旬的低點開始往上走揚。