籌碼轉向？追追追！ 5大方向探未來潛力股

【文／許博傑】

台灣自5月11日起疫情突然出現爆炸性成長，連帶拖累台股5月表現，在這次來的又急又猛的疫情下，盤面如何從破天荒集體延後的股東會、除權息，及短線大減的融資、法人進出、庫藏股等幾大面向看出未來趨勢，投資人又該在6月份擬定何種策略，以上都將是本文探討的焦點。

方向 1

股息配發時間不影響

5月20日金管會公布，因應全國疫情警戒升級至第三級，從5月24日至6月30日的股東會全面停止召開。消息一出後，市場開始熱議未來的除權息旺季是否延後，並且也連帶可能影響未來股息發放的時程。

從制度面來看，證交所指出公司法多年前已修改，上市櫃公司若採季季配及半年配，本就不用經股東會召開即可分派股利，而採年配的公司，只要經過公司章程修改，授權董事會通過，即可在股東會前分派股利，因此預期股東會延後召開，對上市櫃公司既定的配發股利不會有太多影響。

此外，現行法令也有規定，現金股息發放視公司章程而定，若沒有特別授權或明定需股東同意，董事會就有權提早發放現金股息，以資料來看，6月1日起經有80家上市櫃公司公布除權息時間，最晚的落在8月23日，就目前狀況來看，或許股東會延期會讓市場對除權息有所疑慮，但如果投資人手上的公司章程上沒有特別規定，那麼未來仍將會照原本公司既定的時間表來除權息。

而若以金控為股息主要來源的投資人則要注意，金控公司因金控法規定不得在股東會前分派股利，所以金控配息必須經股東會通過且報金管會備查，因此，金控在2021年股利勢必較往年延後發放。

整體來說，雖然過往市場都會藉由除權息來說可能會有領息後再投入台股的活水動能題材，但今年就算股息延後，以目前市場資金充沛且無處去的狀況來看，研判對於台股的影響將不至於太大，投資人還是可以選擇有展望的產業、公司來參與除權息。

方向 2

上市櫃祭庫藏股動作

5月12日台股出現了單日盤中大跌超過1400點的歷史紀錄，驚動部分上市櫃公司高層，在指數大跌後開始對自家公司祭出庫藏股的動作，其實今年陸續從3月下旬開始，一些上市櫃公司就開始針對自家股票進行庫藏股，原因就在於股價波段走跌後，為維護股東權益及公司信用，甚至買回做為員工認股的獎勵而陸續施行庫藏股，當中包括被動元件的龍頭華新科（2492）、國巨（2327），軟板的台郡（6269）、半導體通路的文曄（3036）等。