六月全球匯率大轉折 台股行情將豬羊變色

【文／林隆炫】

自二次大戰以來，美國藉由軍事強權，運用美元升貶獨霸全球，美元成為最重要的研判指標，去年3月美元大升突破超長期下降趨勢線來到102.9的高點，在全球普遍看好美元之際，由於面臨歷史低點70.698以來第144個月大轉折，美元止升回貶，造就此波世紀大行情，全球股市普遍創下歷史新高指數。

如今美元再度面臨時空關鍵轉折，5月面臨起貶以來第13個月向上轉折，空間觸及10年大底頸線及10年移動平均線的強力支撐，預期6月美元將止貶回升，如對應人民幣5月面臨21、89個月轉折向上止升回貶，及新台幣2月面臨144個月及5月面臨21個月止升回貶，預期6月將出現全球匯率大轉折，投資者不得不防。

美國現階段最擔心的是通貨膨脹，美元適時升值將可解燃眉之急，導致原物料由漲回跌，國際銅價創下歷史新高，惟獨4月面臨13個月轉折向下，其餘大部分商品5月上檔面臨空間反壓，再加上13個月向下轉折，預期6月在美元升值下，原物料將止升回跌，達到抑制通膨的初步目標。

如果我們用宇宙的大自然法則，時間密碼來檢視台股，相信看過《2021年世紀大轉折》的讀者應該印證，此波大行情要成為大贏家，最大的關鍵在於去年3月在新冠肺炎的衝擊下，台股崩跌至8523點，跌破10年線時，您敢不敢勇於進場，當時筆者透過非凡「股市現場」節目大聲疾呼，此時此刻台股面臨55、89個月時間大轉折，且美元面臨144個月轉折，全球股市由此翻轉向上至今，都出現意想不到的大倍數翻轉。