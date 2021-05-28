各國連手打擊加密貨幣 戳破市場泡沫背後有陰謀？！

【文／阮文非】

美國財政部已表示要出手加強監管加密貨幣市場和相關交易，從美聯準會到歐洲央行等高層，乃至包括德意志銀行等金融巨頭，近期一再對加密貨幣開砲。歐美主管機關對不被監管的加密貨幣看不順眼早已不是新聞，但出手整頓時間點又剛好是歐美升息壓力愈來愈大的時候，這背後是否有陰謀，就是藉戳破加密貨幣市場泡沫把錢逼出來，為未來可能升息行動做準備？

通膨加溫增升息壓力

今年來大宗商品行情持續大漲，並陸續創多年新高，使全球都遇到通膨壓力不斷上升的問題，即使聯準會主席鮑爾4月表示極不可能在2022年前升息，但美國財長葉倫在5月初拋出升息之說，到聯準會後來在貨幣政策立場上的說詞也出現了變化，讓外界的升息預期不斷增溫。

升息會緊縮流動性，不利金融市場與經濟表現，若開始升息同時另有資金來源活絡流動性，也許可緩和升息帶來的負面影響，讓市場慢慢適應剛開始升息的過渡期。

根據加密貨幣資訊網站CoinMarketCap資料顯示，加密貨幣總市值在5月12日盤中最高逾2.56兆美元，即使後來在25日盤中跌破1.7兆美元，但金額仍相當驚人。若加密貨幣市場泡沫被刺破，這個市場裡的資金勢必往外逃，逃去哪裡無法預知，但可以肯定會增加金融市場的流動性。

更重要的是，過去比特幣等加密貨幣出現暴跌走勢時，會讓與挖礦相關的科技股股價大跌，但因為它們跟其他金融資產的關連性不大，沒有對整個金融市場造成任何破壞性衝擊，若主管機關有特定目的去找財源的話，刺破加密貨幣市場泡沫似乎沒有太大顧忌。

事實上，美國極寬鬆貨幣政策和規模史無前例的財政紓困，正在令目前通膨上升壓力愈來愈大，光是房市熱到爆，幾乎所有建材與裝潢所需的材料缺貨，讓營建與裝潢工程都被迫延後1、2個月。

美國房市超旺的情況，正推升大宗商品行情價格走高，讓全球面對通膨增溫的問題。雖然有聯準會高層和專家認為目前的通膨只是暫時性，但在外界普遍認定歐美經濟正復甦並將愈來愈好的情況下，通膨壓力似乎沒有拉回的理由。