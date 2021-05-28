完美風暴攻略 尋找台股危機悍將

【文／林明謙】

雖然台股拉回整理，但「當沖交易」仍然盛行、火熱，因為很多大戶、主力寧願當沖也不留倉、今日事今日畢！不妨看看近期人氣族群「航運、鋼鐵與面板股」，這些股票往往掌握著大盤的漲跌。另外，來看看若投資人要進行「當沖」的話，盤中要注意什麼大盤訊號與看盤技巧，來提升當沖的勝率。

航運為觀盤指標

影響鋼鐵與面板族群

若要進行台股的當沖，則必然一定要看台股成交量能的3巨頭，就是「航運、鋼鐵與面板股」，其中又首重航運股，因為航運股挾著今年大賺超過2個股本、具有低本益比的優勢，且第2季的運價都還在持續的上漲，因此主力拉起股價來有恃無恐。

而且航運股還會影響「鋼鐵、面板」族群的走勢，近期航運股漲，鋼鐵與面板股則有機會漲，如果航運股跌，往往鋼鐵與面板股也會容易跟著跌，因此這些類股的3大巨頭會彼此影響。其中以航運股的影響力最大，而航運類股中又以萬海（2615）最強，股價已領先創下新高點，影響力已經不亞於長榮（2603）及陽明（2609），人氣還一直在強化中，但漲多之後的股價必然會先整理。

鋼鐵族群主要觀察中鋼（2002）與中鴻（2014），面板則是觀察群創（3481）、友達（2409）及彩晶（6116），它們與前面提到的航運股長榮、陽明與萬海…等8檔股票可說是內資控盤的「人氣八雄」，每天光是這8檔股票，就可以滾出約1500億元的成交量，可以占大盤3成的成交比重，當然非常重要。

而這8檔股票有很多相同的共同點，它們都具有漲價題材、都具有2021年獲利成長創高點的題材，也都具有低本益比的題材，鋼鐵股約為10倍之多，面板股約為5、6倍，而航運股更是只有4、5倍而已。

因此台股若沒有受疫情更進一步的衝擊，而美股也沒有進一步的下挫，那麼這些個股都有機會繼續的反彈回升，尤其是6月底有季底作帳行情，7月開始有「除息行情、法說行情、財報行情」，股價應該有機會再漲一波，畢竟最近萬海股價已經飆至135.5元、再創新高點了。

當然，以股價的位階來看，目前是航運股最高，鋼鐵股次之，面板股則最低，理論上對於較保守的投資人來說，面板股是比較有補漲空間的，但近期實際上仍然是航運股一直在領頭上漲。