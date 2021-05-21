有影嘸 抗疫行情全攻略 3類概念股不容小覷

【文／黃靖哲】

在疫情持續加溫的過程中，抗疫優先，這也可能是民國38年政府播遷來台之後，第一個完全沒有慶祝活動的520總統就職行情。雖然可能沒有慶祝活動，但「520」仍是總統帶領政府向人民宣導未來政策及驗收政績的最佳時間點，相關政府政策值得觀察。

政府穩金融股護盤

但在此嚴峻的疫情之下，加上百年遇到的大旱災，還有5月13日突然發生的全台分區輪流限電等國安級危機屢屢出現，在股市運作上，先不說5月20日是否有慶祝行情，投資人如何觀察未來政府政策，且其中是否有相對概念股可以掌握呢？

5月18日大漲是個好的開始，久旱不雨已開始影響國內相關產業生產，更不料疫情的突然爆發，使得雙北重鎮進入第3級警戒，重創股市與相關經濟活動，5月13日大停電當日，總統已下達穩定金融的指示，我們認為這符合世界潮流而且十分正確。

在國內人心浮動之際，穩金融護盤當然是第一要務，且系統性風險引發股市震動過大，各國如巴西、印度，甚至日、韓等國都有相關穩盤狀況，台灣首次出現重大疫情，順應世界潮流也可同步實施。

而本波相關電子股台積電（2330）股價修正已經近4個月，客戶重複下單問題與庫存也已降低，在2奈米與3奈米等高階製程上更領先全球，也受邀在5月20日參與美國全球半導體會議。

電子權值股定軍心

本波穩盤，台積電守住5字頭向上領導，為最重要穩定股市關鍵。

在各IC設計廠苦無晶圓廠量產市場中，聯發科（2454）挾著同時擁有台積電、聯電（2303）相關的晶圓產程支援，市占率步步高升，相關天璣900晶片推出後，市場高度爭取。5G方案受到美國相關客戶下單，也正式打開美國相關通路市場，在中國手機市場降溫下，美國業務仍相對穩定，補足相關缺口。股價守住半年線850元附近，可先估計850元～1050元間來回操作。