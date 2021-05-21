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真正會賺錢的好股票 高自由現金流量才是金的！

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【文／李冠嶔】

亞馬遜（Amazon）是全球最成功的公司之一，創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）帶給全世界的，除了創新的商業模式，還有顛覆傳統公司衡量方式。筆者於《非凡商業周刊》第1187期中曾提到，在衡量公司價值是每股盈餘（Earnings per share）或是股價淨值比（Price-Book Ratio）為主流的時代，亞馬遜從1994年創立後，至2015年幾乎沒有獲利。

「2004年貝佐斯致股東信」中指出：「衡量亞馬遜的最終財務指標，也是長期以來我們最想推動的，是每股自由現金流。」由於公司獲利在會計上採取應計基礎（Accrual basis），受到折舊、應收帳款、存貨等影響，獲利可能受到管理階層操縱，但自由現金流量是「營業現金流量－必要資本支出（包括稅金）」，等於真正留在公司的錢，而非帳面上數字。

自由現金才是真價值

在這封「貝佐斯致股東信」中還提到：「我們為什麼不像大多數人那樣，首先關注每股盈餘或盈餘成長？答案很簡單，因為盈餘不能直接轉化為現金流，股票價值是未來現金流現值、而不僅僅是未來盈餘現值。未來盈餘是每股未來現金流組成部分，但是並非其惟一重要組成部分。正如未來的股份稀釋一樣，營運資本和資本支出也都是重要因素。」貝佐斯也提出EBITDA（未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈餘）被誤用，認為不考慮資本支出造成的影響，根本不代表真正的現金流。

今年5月台股出現大幅修正，可利用此時以貝佐斯的每股自由現金流量，檢視第1季財報，藉此發現哪些才是有長期投資價值的公司。在目前已上傳的第1季財報中，每股自由現金流量第1名的是股王大立光（3008），光學族群裡晶碩（6491）、大學光（3218）分別位列第2名與第25名。大立光去年飽受營收衰退困擾，全年營收衰退8%，今年第1季營收年減11%，雖然第1季每股自由現金仍有66.1元，但若手機市場無起色，公司恐怕僅能守成。

晶碩主要從事軟式隱形眼鏡及醫療用光學產品研發製造與銷售，董事長童子賢於今年致股東報告書指出，隱形眼鏡品牌酷柏（Cooper Companies）估計去年全球軟式隱形眼鏡總營收規模為82億美元，較前一年度衰退超過8%；由於晶碩新品拿下歐盟CE認證，散光隱形眼鏡取得美國醫材FDA許可，兩大關鍵突破成為去年營收逆勢成長、創歷史新高關鍵。摩根士丹利證券非科技產業分析師徐慧釗去年7月啟動初評，認為晶碩憑藉小量、多款式與顏色、上市速度快等優勢，簡直是「眼中的蘋果（The Apple of Your Eye）」。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2021/5/21 No.1250】

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